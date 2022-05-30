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    У світі

    Боррель пояснив, який формат нафтового ембарго узгодить Євросоюз

    Російська нафта може і надалі продаватися у Євросоюз, але транспортування буде дозволене лише через трубопроводи - Боррель пояснив, який формат нафтового ембарго узгодить Євросоюз
    Російська нафта може і надалі продаватися у Євросоюз, але транспортування буде дозволене лише через трубопроводи
    фото: Pixabay

    Росія не зможе постачати нафту до Європи морськими шляхами

    Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель вірить у можливість Євросоюзу домовитися про нафтове ембарго для Росії, хоча це обмеження стосуватиметься не усього російського експорту. Про це Боррель заявив у коментарі виданню franceinfo.

    Єврочиновник запевнив, що країни ЄС домовляться щодо обмежень для російської нафти. «Всю неділю і ранок понеділка йшли переговори. Ми будемо продовжувати працювати. Я думаю, що вдень у понеділок ми зможемо запропонувати главам держав і урядів погоджений варіант угоди», – зазначив Боррель.

    Разом з тим, верховний представник ЄС із закордонних справ заявив, що Євросоюз може піти на певний компроміс – і заборонити експорт російської нафти лише морськими шляхами, дозволивши Росії і надалі постачати нафту через систему трубопроводів.

    «Будьмо прагматичними: країни, які не мають виходу до моря, такі як Угорщина, Чехія чи Словаччина, складають від 7 до 8% російського імпорту нафти. Очевидно, що вони мають особливі труднощі. Тоді ми повинні рухатися вперед, шукати рішення, даючи їм більше часу для адаптації», – пояснив причину такого компромісу Жозеп Боррель.

    Нагадаємо, що деякі країни Європейського Союзу готові відкласти нафтове ембарго для Росії на невизначений термін у зв’язку з принциповою позицією Угорщини, яка відмовляється підтримувати санкції проти держави-агресорки.

    Будапешт же, у свою чергу, висунув низку вимог до Євросоюзу, зокрема, вимагає компенсацію, оскільки ембарго на російські нафтопродукти вдарить по цінах в Угорщині.

    Раніше ЗМІ писали про те, що Євросоюз справді готовий компенсувати Угорщині збитки від запровадження ембарго на російську нафту.

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    Теги: нафта ЄС росія окупанти війна ембарго Україна окупація #stoprussia
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    Боррель пояснив, який формат нафтового ембарго узгодить Євросоюз