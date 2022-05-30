Боррель пояснив, який формат нафтового ембарго узгодить Євросоюз

Російська нафта може і надалі продаватися у Євросоюз, але транспортування буде дозволене лише через трубопроводи

Росія не зможе постачати нафту до Європи морськими шляхами

Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель вірить у можливість Євросоюзу домовитися про нафтове ембарго для Росії, хоча це обмеження стосуватиметься не усього російського експорту. Про це Боррель заявив у коментарі виданню franceinfo.

Єврочиновник запевнив, що країни ЄС домовляться щодо обмежень для російської нафти. «Всю неділю і ранок понеділка йшли переговори. Ми будемо продовжувати працювати. Я думаю, що вдень у понеділок ми зможемо запропонувати главам держав і урядів погоджений варіант угоди», – зазначив Боррель.

Разом з тим, верховний представник ЄС із закордонних справ заявив, що Євросоюз може піти на певний компроміс – і заборонити експорт російської нафти лише морськими шляхами, дозволивши Росії і надалі постачати нафту через систему трубопроводів.

«Будьмо прагматичними: країни, які не мають виходу до моря, такі як Угорщина, Чехія чи Словаччина, складають від 7 до 8% російського імпорту нафти. Очевидно, що вони мають особливі труднощі. Тоді ми повинні рухатися вперед, шукати рішення, даючи їм більше часу для адаптації», – пояснив причину такого компромісу Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що деякі країни Європейського Союзу готові відкласти нафтове ембарго для Росії на невизначений термін у зв’язку з принциповою позицією Угорщини, яка відмовляється підтримувати санкції проти держави-агресорки.

Будапешт же, у свою чергу, висунув низку вимог до Євросоюзу, зокрема, вимагає компенсацію, оскільки ембарго на російські нафтопродукти вдарить по цінах в Угорщині.

Раніше ЗМІ писали про те, що Євросоюз справді готовий компенсувати Угорщині збитки від запровадження ембарго на російську нафту.

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