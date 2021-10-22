Путін та Лукашенко – «заслужені енергетики України»? Нардеп влаштував провокацію у Раді

Володимир Путін та Олександр Лукашенко були б раді продавати Україні електроенергію

Гончаренко подав цікавий депутатський запит та запропонував Раді звернутися до Зеленського

Влада зобов'язана відзначити зусилля людей, вартих почесного звання «заслужений енергетик України». Звати їх Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Таку заяву сьогодні зробив нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

«Подав депутатський запит та запропонував Раді звернутися до Зеленського. Оскільки влада постійно звертається до президента країни-агресора та його васала, коли в нас не вистачає електроенергії чи вугілля – треба йти до кінця», – повідомив депутат.





Гончаренко каже, що влада нехай «не боїться показувати свої наміри». Його запит поки що не підтримали. «Але ж Зеленський любить дивитися мої відео. Нехай тоді сам це подасть та підпише», – додав нардеп.

До слова, сьогодні о 16:30 Зеленський терміново скликає РНБО. За даними джерел ЗМІ, основною темою засідання буде енергетика.

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон про енергоефективність.

Крім того, Посол ЄС закликав Україну завершити реформу ринку електроенергії і енергетичного регулятора.

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