Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Звіт про розширення показав, що Грузія відходить від шляху до вступу в Європейський Союз

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє підтвердив, що Грузію не запросили на форум розширення, який відбудеться в Брюсселі 18 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на interpressnews.

Мерсьє зазначив, що минулого тижня Європейська комісія опублікувала звіт про розширення, який показав, що Грузія відходить від шляху до вступу в Європейський Союз. У звіті йдеться про відсутність прогресу в проведенні необхідних реформ для членства в ЄС, а також про спостережуваний демократичний регрес у країні.

«Ми спостерігаємо, що ситуація погіршилася за останні кілька місяців», – додав Мерсьє. Він також підтвердив, що Брюссель скоротив політичні контакти з урядом Грузії, за винятком тих, що спрямовані на пошук можливих шляхів для подальшого розвитку відносин у поточній ситуації.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна у різних формах виступає проти інтеграції її країни до Європейського Союзу.

«Шлях інтеграції Грузії до ЄС супроводжувався негативним ставленням України – щоб Грузія не отримала статусу кандидата. Ми бачили кампанії у 2022-2023 роках, у яких Україна в різних формах виступала проти нашої євроінтеграції», – заявила глава МЗС.

Очільниця грузинського зовнішньополітичного відомства додала, що Україна не є членом Євросоюзу, а тому «не може мати жодних застережень» щодо процесу вступу Грузії до ЄС. Коментуючи заяви посла ЄС у Тбілісі Павла Герчинського, Бочорішвілі наголосила, що його позиція повністю збігається із заявами європейських лідерів.

Тоді Андрій Сибіга відповів на звинувачення Грузії, зазначивши, що всі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС залежать не від Києва, а від Тбілісі.

Теги: Грузія Європейський Союз

