Глава грузинського МЗС звинуватила Україну в перешкоджанні вступу до ЄС

За словами міністерки, Україна нібито у різних формах виступає проти інтеграції Грузії в ЄС

Мака Бочорішвілі: «Шлях інтеграції Грузії до ЄС супроводжувався негативним ставленням України»

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна у різних формах виступає проти інтеграції її країни до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Грузія Online».

За словами Бочорішвілі, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Грузія демонструвала політичну підтримку України. «Соромно, коли хтось звинувачує Грузію, що вона в чомусь винна стосовно України. Ми робили все, щоб показати політичну підтримку, і Україна завжди її отримувала», - заявила вона.

Бочорішвілі також заявила, що висновки Єврокомісії «спотворюють реальні факти» і не враховують позицію Тбілісі. Вона підкреслила, що політика уряду Грузії збігається з підходом країн-членів ЄС та НАТО – уникати прямих конфронтацій із Росією, щоб не створювати нових ризиків безпеці.

«Шлях інтеграції Грузії до ЄС супроводжувався негативним ставленням України – щоб Грузія не отримала статусу кандидата. Ми бачили кампанії у 2022-2023 роках, у яких Україна в різних формах виступала проти нашої євроінтеграції», – заявила глава МЗС.

Очільниця грузинського зовнішньополітичного відомства додала, що Україна не є членом Євросоюзу, а тому «не може мати жодних застережень» щодо процесу вступу Грузії до ЄС. Коментуючи заяви посла ЄС у Тбілісі Павла Герчинського, Бочорішвілі наголосила, що його позиція повністю збігається із заявами європейських лідерів.

«Ми бачили єдину заяву Брюсселя, у якій навмисно спотворені факти щодо подій у Грузії 4 жовтня. Очікувати, що посол ЄС зробить якусь іншу заяву, не варто», - підсумувала вона.

Європарламент заявив, що не визнає уряд Грузії. Згідно з рішенням парламентарів, країна не зможе стати членом Європейського союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів.