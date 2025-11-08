Словаччина проти фінансування ЗСУ за рахунок активів РФ

Фіцо: Ми прагнемо закінчення війни чи просто її розпалюємо? Ми плануємо виділити Україні $140 мільярдів, щоб війна тривала

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо використання заморожених активів РФ для фінансування військових потреб України, оскільки вважає, що такий крок веде не до миру, а до розпалювання війни

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає ініціативу використання заморожених російських активів для фінансування військових потреб України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

В інтерв'ю державному мовнику STVR Фіцо наголосив, що Словаччина не братиме участі в жодних фінансових чи правових механізмах, пов'язаних із вилученням цих коштів, якщо вони будуть спрямовані на військові цілі в Україні.

Політика Фіцо часто характеризується як «дружня до Росії». Раніше він вже висловлював намір блокувати антиросійські санкції, хоча зрештою підтримав їх після отримання певних поступок. Однак він виявив категоричну незгоду з ідеєю конфіскації російських коштів для допомоги Києву.

«Ми прагнемо закінчення війни чи просто її розпалюємо? Ми плануємо виділити Україні $140 мільярдів, щоб війна тривала. Що це означає? Що бойові дії продовжаться ще як мінімум два роки», –прокоментував свою позицію Фіцо.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжує обговорювати можливість використання заморожених активів Центробанку Росії на підтримку України. Наразі ці переговори застопорилися. Головною перешкодою стала позиція Бельгії, де зберігається найбільша частина цих коштів. Бельгія вимагає чітких гарантій щодо розподілу ризиків, пов'язаних із передбачуваними кредитами на суму $140 мільярдів, між усіма країнами-членами ЄС.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки висловили свою підтримку намірам Європейського Союзу (ЄС) застосувати заморожені російські активи для припинення воєнних дій в Україні.

«Вашингтон цілковито підтримує ЄС та кроки, які він зараз здійснює, щоб мати змогу використовувати ці активи як інструмент», – повідомило агентству анонімне інформоване джерело.

До слова, Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.

Європейська комісія представила план, що дає можливість урядам країн-членів використати до €185 млрд з приблизно €210 млрд російських коштів, які наразі перебувають під замороженням у Європі. Це дозволить залучити значну частину російських резервів без їхньої прямої конфіскації, що є «червоною лінією» для багатьох європейських столиць і Європейського центрального банку.