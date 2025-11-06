Головна Країна Суспільство
В Україні стартувало будівництво другої євроколії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні стартувало будівництво другої євроколії
фото: facebook.com/oleksiikuleba

Протяжність нової залізничної колії становитиме близько 80 км

Розпочалось будівництво другої в Україні євроколії. Вона буде побудована від кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише «Главком».

«Сьогодні разом із директоркою Європейської Комісії з транспорту Магдою Копчинською дали старт будівництву колії європейського стандарту. На це Україна отримала від Єврокомісії перші грантові 73,5 млн євро», – зазначив Кулеба.

Протяжність нової залізничної колії становитиме близько 80 км. Це дозволить значно покращити пряме і сумісне сполучення між Україною та європейською мережею TEN-T. Завершити будівництво планується до кінця 2027 року.

«Цей проєкт – частина ширшої стратегії інтеграції української залізничної системи до європейського транспортного простору. Він сприятиме розвитку логістики, підвищить ефективність торгівлі та зміцнить фізичні зв’язки між Україною та основними транспортними коридорами ЄС», – додав міністр.

Нагадаємо, у вересні цього року, на Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.

Завдяки колії, яка є частиною європейської мережі, Ужгород став першим обласним центом, що став з’єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Новою колією потяги поїхали до Європи 12 вересня.

До слова, Євросоюз планує запустити швидкісне залізничне сполучення від Берліна до Києва. Очікується, що план буде реалізований до 2040 року. 

Теги: будівництво Олексій Кулеба Європейський Союз Укрзалізниця залізниця

