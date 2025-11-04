Головна Світ Політика
Єврокомісія озвучила нові вимоги для України на шляху до вступу в ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Єврокомісія озвучила нові вимоги для України на шляху до вступу в ЄС
Єврокомісія вважає, що Україна досягла значного прогресу за останні роки
фото: LRT

Єврокомісія рекомендує Києву прискорити ухвалення та імплементацію ключових реформ

У проєкті щорічного звіту Європейської комісії вказано, що Україна продовжує демонструвати «виняткову рішучість» на шляху до членства в Європейському Союзі, попри повномасштабну війну з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У документі підкреслюється, що Київ має «відновити темпи реформ» у сферах правосуддя, антикорупційної політики та дотримання прав людини. Єврокомісія зауважує, що Україна досягла значного прогресу за останні роки, проте «низка викликів у сфері верховенства права та боротьби з організованою злочинністю залишається невирішеною».

Також зазначається, що процес розширення ЄС уповільнюють політичні суперечки між державами-членами, зокрема позиція Угорщини, яка блокує подальші етапи переговорів.

Єврокомісія рекомендує Києву прискорити ухвалення та імплементацію ключових реформ, щоб зберегти реалістичний графік вступу до кінця десятиліття. Водночас Брюссель пропонує посилити механізми контролю, аби майбутні члени ЄС не допустили відкату у сфері прав людини та демократії.

Варто зазначити, що Україна подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. У червні того ж року країна отримала статус кандидата на членство.

Нагадаємо, саміт Європейської ради, що відбувся 23 жовтня у Брюсселі, підтвердив готовність Європейського Союзу продовжувати фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний документ схвалили 26 із 27 держав-членів ЄС, утрималася лише Угорщина.

З остаточного тексту рішення прибрали пункт про використання заморожених російських активів на користь України. У попередньому варіанті Єврокомісія мала представити план поступового використання цих коштів відповідно до законодавства ЄС. У підсумковій редакції залишилося лише формулювання, що активи Росії залишатимуться замороженими, доки Москва не припинить війну проти України та не відшкодує завданих збитків.

До слова, Європа розглядає пропозицію про зміну правил членства в Євросоюзі. Згідно з новим механізмом, нові країни можуть приєднатися до ЄС без права голосу, що може зробити таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш поступливими щодо вступу України в блок.

