ЄС готує нові системи захисту від Росії

ЄС готує нові системи захисту від Росії
ЄС запускає чотири оборонні проєкти проти загрози з Росії
Єврокомісія оголосила плани щодо протидії потенційним загрозам із боку РФ

Єврокомісія представила чотири пріоритетні оборонні проєкти, щоб захистити ЄС від можливих атак Росії. Найважливіші серед них – система протидії дронам і програма зміцнення східного флангу ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Європейський союз підготував дорожню карту з чотирьох ключових оборонних ініціатив, щоб протидіяти потенційним загрозам з боку Росії, зокрема у контексті війни РФ проти України. Обидва проєкти мають бути в стані початкової готовності до кінця наступного року.

Два проєкти отримали найвищий пріоритет: Європейська ініціатива протидії дронам, що має повністю запрацювати до 2027 року, та Eastern Flank Watch для захисту східних кордонів ЄС на суші, у повітрі та на морі – до кінця 2028 року.

Ще два проєкти передбачають створення Європейського повітряного щита для захисту від ракет і Європейського космічного щита для охорони європейських супутників та космічних сервісів.

«Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Очевидно, що нам потрібно зміцнити нашу оборону проти Росії» , – підкреслила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Нагадаємо, що європейські країни розглядають відновлення осушених боліт і торфовищ на своєму східному кордоні як спосіб підвищити обороноздатність проти потенційного російського вторгнення. Ідею надихнув приклад Києва у 2022 році, коли штучне затоплення території зупинило просування російської техніки. Крім військового ефекту, відновлення боліт також сприятиме боротьбі зі зміною клімату.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс запропонував створити в ЄС власну «армію дронів» для захисту від потенційного російського нападу. Ініціатива передбачає виробництво мільйонів безпілотників та інтеграцію їх у європейську оборонну систему.

 

