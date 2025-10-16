ЄС готує нові системи захисту від Росії
Єврокомісія оголосила плани щодо протидії потенційним загрозам із боку РФ
Єврокомісія представила чотири пріоритетні оборонні проєкти, щоб захистити ЄС від можливих атак Росії. Найважливіші серед них – система протидії дронам і програма зміцнення східного флангу ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Європейський союз підготував дорожню карту з чотирьох ключових оборонних ініціатив, щоб протидіяти потенційним загрозам з боку Росії, зокрема у контексті війни РФ проти України. Обидва проєкти мають бути в стані початкової готовності до кінця наступного року.
Два проєкти отримали найвищий пріоритет: Європейська ініціатива протидії дронам, що має повністю запрацювати до 2027 року, та Eastern Flank Watch для захисту східних кордонів ЄС на суші, у повітрі та на морі – до кінця 2028 року.
Ще два проєкти передбачають створення Європейського повітряного щита для захисту від ракет і Європейського космічного щита для охорони європейських супутників та космічних сервісів.
«Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Очевидно, що нам потрібно зміцнити нашу оборону проти Росії» , – підкреслила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.
Нагадаємо, що європейські країни розглядають відновлення осушених боліт і торфовищ на своєму східному кордоні як спосіб підвищити обороноздатність проти потенційного російського вторгнення. Ідею надихнув приклад Києва у 2022 році, коли штучне затоплення території зупинило просування російської техніки. Крім військового ефекту, відновлення боліт також сприятиме боротьбі зі зміною клімату.
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс запропонував створити в ЄС власну «армію дронів» для захисту від потенційного російського нападу. Ініціатива передбачає виробництво мільйонів безпілотників та інтеграцію їх у європейську оборонну систему.
