Reuters: США підтримали плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ

Пропозиція Європи щодо використання заморожених активів РФ наразі не просувається через занепокоєння Бельгії

Сполучені Штати Америки висловили свою підтримку намірам Європейського Союзу (ЄС) застосувати заморожені російські активи для припинення воєнних дій в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Вашингтон цілковито підтримує ЄС та кроки, які він зараз здійснює, щоб мати змогу використовувати ці активи як інструмент», – повідомило агентству анонімне інформоване джерело.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сполучені Штати та їхні союзники заблокували суверенні російські активи на суму близько $300 млрд.

Пропозиція Європи щодо використання цих коштів наразі не просувається через занепокоєння Бельгії, оскільки саме на її території зберігається переважна частина цих грошей. Загальна сума заморожених російських активів у Європі становить близько €210 млрд.

Нещодавно висловлювалися припущення з боку Німеччини, що зафіксовані порушення повітряного простору Бельгії безпілотниками могли бути «сигналом з Москви» про недоторканність заморожених активів. Російська Федерація ці звинувачення відкинула, проте водночас пообіцяла «болючу відповідь» у випадку, якщо її активи будуть конфісковані.

Як повідомлялося, Європейський Союз відклав до грудня ухвалення рішення щодо використання близько €140 млрд заморожених активів Центрального банку Росії для підтримки України.

За даними агентства, затримка виникла через позицію Бельгії, на території якої зберігається більша частина російських активів. Брюссель наполягає на отриманні гарантій, що не нестиме фінансової відповідальності у разі можливих ризиків, пов’язаних із кредитами, які планується видавати за рахунок доходів від цих коштів.

До слова, Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.

Європейська комісія представила план, що дає можливість урядам країн-членів використати до €185 млрд з приблизно €210 млрд російських коштів, які наразі перебувають під замороженням у Європі. Це дозволить залучити значну частину російських резервів без їхньої прямої конфіскації, що є «червоною лінією» для багатьох європейських столиць і Європейського центрального банку.