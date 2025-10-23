Зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, санкції проти РФ. Головне за 23 жовтня

Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі

У санкційний список потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу

Зеленський привів низку зустрічей у Брюсселі, ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ, Окупанти вбили журналістів телеканалу Freedom. «Главком» склав добірку новин 23 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський привів низку зустрічей у Брюсселі

У четвер, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Франції Еммануелем Макроном, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єром Чехії Петром Фіалою.

Також Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою перед засіданням Європейської ради у Брюсселі. Метою зустрічі була координація позицій України та Європейського Союзу. Глава держави висловив вдячність ЄС за затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії, назвавши це «дуже важливим рішенням».

ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України. У список обмежень потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу.

Новий пакет санкцій стосуватиметься російських банків, криптовалютних біржі, організацій в Індії та Китаї.

Окупанти вбили журналістів телеканалу Freedom

Унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістів. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити.

Зокрема, Національна спілка журналістів України закликала міжнародних партнерів посилити безпеку, бронезахист і евакуаційні програми для українських журналістів, які щодня ризикують життям на лінії фронту.

Україна повернула тіла полеглих воїнів

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в результаті яких в Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ (МВС) здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Роману Гринкевичу зменшено розмір застави

Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу – тримання під вартою з можливістю внесення застави до 19 грудня.

Київ попрощався з лідером гурту Green Grey

Сьогодні, 23 жовтня, Київ попрощався з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком, який помер 20 жовтня у віці 55 років. Причиною смерті музиканта стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Провести Андрія Дизеля Яценка в останню путь до «Будинку Кіно» прийшли друзі на прихильники музиканта.