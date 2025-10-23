Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, санкції проти РФ. Головне за 23 жовтня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, санкції проти РФ. Головне за 23 жовтня
Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі
фото: Офіс президента

У санкційний список потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу

Зеленський привів низку зустрічей у Брюсселі, ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ, Окупанти вбили журналістів телеканалу Freedom. «Главком» склав добірку новин 23 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський привів низку зустрічей у Брюсселі

У четвер, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Франції Еммануелем Макроном, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єром Чехії Петром Фіалою.

Також Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою перед засіданням Європейської ради у Брюсселі. Метою зустрічі була координація позицій України та Європейського Союзу. Глава держави висловив вдячність ЄС за затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії, назвавши це «дуже важливим рішенням».

ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України. У список обмежень потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу.

Новий пакет санкцій стосуватиметься російських банків, криптовалютних біржі, організацій в Індії та Китаї.

Окупанти вбили журналістів телеканалу Freedom

Унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. За словами Вадима Філашкіна, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами журналістів. Він висловив співчуття рідним та побажав одужання їхньому колезі, якому вдалося вижити.

Зокрема, Національна спілка журналістів України закликала міжнародних партнерів посилити безпеку, бронезахист і евакуаційні програми для українських журналістів, які щодня ризикують життям на лінії фронту.

Україна повернула тіла полеглих воїнів

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в результаті яких в Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ (МВС) здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Роману Гринкевичу зменшено розмір застави

Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу – тримання під вартою з можливістю внесення застави до 19 грудня.

Київ попрощався з лідером гурту Green Grey

Сьогодні, 23 жовтня, Київ попрощався з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком, який помер 20 жовтня у віці 55 років. Причиною смерті музиканта стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Провести Андрія Дизеля Яценка в останню путь до «Будинку Кіно» прийшли друзі на прихильники музиканта.

Читайте також:

Теги: росія санкції Володимир Зеленський Еммануель Макрон журналіст Європейський Союз Гринкевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Молдові пройшли парламентські вибори
Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
29 вересня, 12:12
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
30 вересня, 09:02
Венесуела почала шукати нового постачальника після того, як Трамп відкликав ліцензії енергетичних компаній
Росія зайняла місце США на ринку постачання енергоносіїв до Венесуели
13 жовтня, 20:46
Володимир Путіна знову взявся залякувати ядерною зброєю
Росія здійснила тренування ядерних сил. Путін виступив із промовою
Вчора, 15:09
Речник Кремля прокоментував інформацію про китайські супутники
Китайські супутники над Україною під час атаки РФ: Кремль зробив заяву
6 жовтня, 17:27
Президент: Завдання для всіх наших областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів
Зеленський зробив заяву про стан енергосистеми
10 жовтня, 21:38
Добровольці, які беруть участь у евакуації під час навчань, сидять на стільцях та ліжках в евакуаційному центрі, створеному у легкоатлетичній залі у Каунасі, Литва
Країни Балтії готуються до масової евакуації – Reuters
12 жовтня, 16:49
Зеленський: Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами
Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня
20 жовтня, 18:01
Звання Герой України – державна нагорода
Майорові Артему Півню присвоєно звання Героя України
20 жовтня, 18:20

Політика

Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
Зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, санкції проти РФ. Головне за 23 жовтня
Зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, санкції проти РФ. Головне за 23 жовтня
Ще дві країни долучилися до закупівель американської зброї для України
Ще дві країни долучилися до закупівель американської зброї для України
Литва викликала дипломата РФ через Україну
Литва викликала дипломата РФ через Україну
Путін знову пригрозив Україні через Tomahawk
Путін знову пригрозив Україні через Tomahawk
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua