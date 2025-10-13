Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні

ЄС продовжує посилювати санкції проти Росії та надавати рекордну військову допомогу Україні

Європейський Союз виснажує фінансові та військові ресурси Росії, підтримуючи Україну у війні проти агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає Укрінформ.

«Можливо, колись час був на боці Росії, але він починає грати на користь України. Кожне євро, яке ми забираємо у Росії, вона не зможе витратити на війну», – сказала Каллас.

Вона зазначила, що цього року ЄС надає Україні рекордні обсяги військової підтримки, а санкції вже позбавили Росію сотень мільярдів євро для фінансування війни. «Незабаром ми вживемо нових заходів, спрямованих на енергетичні, фінансові та торговельні доходи Росії. Військова економіка Росії вже слабка. Ми зробимо її ще слабшою. Інфляція перевищує 20 відсотків, грошові резерви виснажені, а зростання близьке до нуля», – сказала Верховна представниця.

Нагадаємо, що 13 жовтня 2025 року Кая Каллас, Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, прибула до Києва. Вона провела переговори з українським урядом, зокрема з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, щодо фінансової та військової підтримки України, безпеки енергетичного сектору та притягнення Росії до відповідальності за військові злочини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас у Києві повідомив, що до ініціативи НАТО PURL планують долучитися ще сім країн. За словами Сибіги, зараз у програмі вже беруть участь шість держав, які зробили конкретні фінансові внески для продовження постачання озброєння Україні.

13 жовтня головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас під час візиту до Києва оголосила, що ЄС виділяє €10 млн на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Вона наголосила, що притягнення до відповідальності російського керівництва є ключовим елементом справедливості, адже саме з їхніх рішень почалася війна. За словами Каллас, без злочину агресії не було б воєнних злочинів та звірств, тому Євросоюз продовжить підтримувати ініціативи, спрямовані на встановлення відповідальності за дії Кремля.