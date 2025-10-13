Головна Країна Політика
search button user button menu button

Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні
Європейський Союз виснажує фінансові та військові ресурси Росії
фото з відкритих джерел

ЄС продовжує посилювати санкції проти Росії та надавати рекордну військову допомогу Україні

 

Європейський Союз виснажує фінансові та військові ресурси Росії, підтримуючи Україну у війні проти агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає Укрінформ.

«Можливо, колись час був на боці Росії, але він починає грати на користь України. Кожне євро, яке ми забираємо у Росії, вона не зможе витратити на війну», – сказала Каллас.

Вона зазначила, що цього року ЄС надає Україні рекордні обсяги військової підтримки, а санкції вже позбавили Росію сотень мільярдів євро для фінансування війни. «Незабаром ми вживемо нових заходів, спрямованих на енергетичні, фінансові та торговельні доходи Росії. Військова економіка Росії вже слабка. Ми зробимо її ще слабшою. Інфляція перевищує 20 відсотків, грошові резерви виснажені, а зростання близьке до нуля», – сказала Верховна представниця.

Нагадаємо, що 13 жовтня 2025 року Кая Каллас, Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, прибула до Києва. Вона провела переговори з українським урядом, зокрема з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, щодо фінансової та військової підтримки України, безпеки енергетичного сектору та притягнення Росії до відповідальності за військові злочини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас у Києві повідомив, що до ініціативи НАТО PURL планують долучитися ще сім країн. За словами Сибіги, зараз у програмі вже беруть участь шість держав, які зробили конкретні фінансові внески для продовження постачання озброєння Україні.

13 жовтня головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас під час візиту до Києва оголосила, що ЄС виділяє €10 млн на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Вона наголосила, що притягнення до відповідальності російського керівництва є ключовим елементом справедливості, адже саме з їхніх рішень почалася війна. За словами Каллас, без злочину агресії не було б воєнних злочинів та звірств, тому Євросоюз продовжить підтримувати ініціативи, спрямовані на встановлення відповідальності за дії Кремля.

Читайте також:

Теги: росія економіка війна фінансування Європейський Союз Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пугачової не існує поза російським контекстом
Інтерв'ю Пугачової – діагноз Росії і росіянам
13 вересня, 15:42
Дрони вдруге атакували завод «Газпром нафтохім Салават» у Росії
Що демонструють «дронові санкції» СБУ
24 вересня, 16:47
Новий великий наступ росіян на Півдні. Чи це можливо?
Чого чекати на лінії фронту до кінця 2025 року?
26 вересня, 11:07
За словами глави МЗС Естонії, наразі дозволено закуповувати та імпортувати газ з Росії, якщо він не використовується в розподільчій мережі
Естонія остаточно забороняє імпорт російського газу
18 вересня, 20:43
Орбан продовжує блокувати вступ України до ЄС
Вступні переговори України з ЄС відкладаються через вето Орбана: коли ситуація може змінитися
27 вересня, 03:46
Торік банк закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві
Американський Citibank остаточно згортає бізнес у Росії
3 жовтня, 17:32
Останнім часом РФ активно почала погрожувати Штатам
ISW: Кремль намагається через старі домовленості змусити США відмовитись допомагати Україні
9 жовтня, 09:42
У Гуляйполі окупанти вдарили по авто: загинуло подружжя
У Гуляйполі окупанти вдарили по авто: загинуло подружжя
19 вересня, 20:15
НПЗ з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності
У Ростовській області безпілотники атакували нафтобазу
9 жовтня, 16:24

Політика

Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні
Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні
Сибіга розповів, скільки країн приєднаються до закупівлі зброї США для України
Сибіга розповів, скільки країн приєднаються до закупівлі зброї США для України
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
Зеленський назвав страх Росії, який може змусити її до миру
Зеленський назвав страх Росії, який може змусити її до миру
Зеленський удруге за два дні говорив із Трампом
Зеленський удруге за два дні говорив із Трампом
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua