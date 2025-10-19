Премʼєр Польщі висловився про зустріч Зеленського з Трампом

Туск: солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до посилення європейської солідарності з Україною. Таку заяву він зробив після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому Домі 17 жовтня, передає «Главком».

Висловлюючись у соцмережі X, Туск підкреслив: «Після вчорашніх переговорів президента Зеленського у Білому Домі та з європейськими лідерами одне стало абсолютно зрозумілим: солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше».

Після переговорів у Білому домі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, розповівши про ключові теми зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Зеленський наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки Київ побоюється, що після можливого припинення вогню Росія знову може вдатися до агресії. Він підкреслив, що готовий до будь-яких форматів переговорів – двосторонніх чи тристоронніх, якщо вони допоможуть досягти миру.

Однією з тем розмови стали системи протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що українська ППО не здатна самостійно протидіяти російським балістичним ракетам, від яких страждає енергетична інфраструктура країни.

Також сторони говорили про можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Зеленський підтвердив, що обговорював це питання з Трампом і зауважив, що американська сторона поки не ухвалила рішення, але тема залишається відкритою. Президент підкреслив, що росіяни бояться Tomahawk, адже це потужна зброя, і водночас добре розуміють можливості українських розробок.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що розмова з американським лідером Дональдом Трампом може реально наблизити завершення цієї війни