Тариф на газ із 1 вересня. Постачальники оголошують ціни

Тарифи на блакитне паливо для населення у вересні виростуть

Наприкінці серпня газопостачальні компанії почали оприлюднювати тарифи на вересень.

Річні базові ціни на газ залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани четвертий місяць поспіль. Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна блакитного палива у вересні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр, повідомляє «Газправда».

Найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» (7,80 грн за кубометр), «Евода Трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн за кубометр), а також ГК «Нафтогаз України» (7,96 грн за кубометр).

Найвищі ж цінники на газ – 13,5 грн за куб – встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Проте загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Базові річні тарифні плани не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні.





Місячні тарифи на блакитне паливо для населення у вересні зростуть. Ціни, які компанії пропонують на вересень, іноді досягають 20 гривень за кубометр. Зокрема, «Київгазенерджи» продає газ по 19,80 гривень за кубометр. У серпні тариф цієї компанії був на рівні 15,76 гривень за кубометр. Високі ціни і у інших постачальників: «Черкаси газ збут» продає газ по 16,76 гривень, «Умань газ збут» – по 16,78 за 1 куб м.

Однак більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом «Твій Газзбут», на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячного тарифу і «Нафтогаз України».

Водночас деякі компанії пропонують місячний тариф на рівні річного – YASNO продає газ по 8,94 гривні за кубометр на вересень або до кінця сезону.

Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.

До слова, із 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть вирости до 40%, але це не полегшить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації «Укртеплокомуненерго».

Нагадаємо, Рада ухвалила важливий закон для старту опалювального сезону.

У вересні у Раді буде зареєстровано другий законопроєкт, що міститиме зміни до держбюджету. А саме, перевірені державою суми, які підлягають компенсації, та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення.

Як повідомляли раніше, підготовка до опалювального сезону під загрозою через трейдерів-спекулянтів.