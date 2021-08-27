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    Газопостачальні компанії озвучили тарифи на вересень

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    Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію - Газопостачальні компанії озвучили тарифи на вересень
    Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію
    Фото з відкритих джерел

    Більшість компаній встановили річні ціни до 9 грн за кубометр

    Постачальники газу оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення. У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими.

    Місячні ціни, які компанії пропонують на вересень, іноді досягають 20 гривень за кубометр. Зокрема, «Київгазенерджи» продає газ по 19,80 гривень за кубометр. У серпні тариф цієї компанії був на рівні 15,76 гривень за кубометр. Високі ціни і у інших постачальників: «Черкаси газ збут» продає газ по 16,76 гривень, «Умань газ збут» – по 16,78 за 1 куб м.

    Однак більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом «Твій Газзбут», на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячного тарифу і «Нафтогаз України».

    Водночас деякі компанії пропонують місячний тариф на рівні річного – YASNO продає газ по 8,94 гривні за кубометр на вересень або до кінця сезону.

    Тим часом, базові річні фіксовані ціни як і раніше будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 грн за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК «Нафтогаз України» – 7,96 грн за кубометр.

    До слова, російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу

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    Теги: газ тарифи Нафтогаз України ціни українці населення
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    Газопостачальні компанії озвучили тарифи на вересень