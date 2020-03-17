«Європейська cолідарність» закликає владу переглянути рішення про закриття метро



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17 березня київське метро ще працює в звичайному режимі, там проводиться дезінфекція

Партія пропонує запровадити лише адекватні зміни в роботі метрополітену на час карантину – санітарні дезінфікуючі заходи, регламент, який у ці дні застосовують в інших європейських столицях

Партія «Європейська солідарність» звертається до президента Володимира Зеленського, прем’єра Дениса Шмигаля, мера Києва Віталія Кличка та інших високопосадовців із закликом переглянути рішення щодо закриття метрополітену. Про це йдеться у повідомленні на сайті політсили.

У «Європейській солідарності» зазначили, що підтримують низку превентивних заходів влади щодо протидії епідемії коронавірусу, й голосували за відповідні законопроєкти на позачерговій сесії Верховної Ради. Водночас, поітсила наголошує, що такі заходи мають бути обдуманими, системними та супроводжуватися чіткими поясненням цих дій.

«На жаль, ми так і не отримали від влади обґрунтування необхідності закриття метро і усвідомленої відповіді, які наслідки для інфраструктури столиці і життєдіяльності країни матиме цей крок. Ми цілком поділяємо жорсткі заходи щодо запровадження карантину і самоізоляції громадян, при цьому ще раз звертаємо увагу команди Зеленського, що метро продовжує працювати в усіх європейських країнах, що потерпають від пандемії. В європейських столицях в метро роздають захисні маски, діють правила дезинфекції, жорсткі обмеження пасажирів (пересуваються тільки ті громадяни, які змушені працювати не дистанційно, зокрема, й лікарі), дотримується дистанція між громадянами. Якщо в Києві зупиниться метро, як медики, працівники критичної інфраструктури та виробництв зможуть діставатися робочих місць? Усвідомлюємо, що метрополітен – це велике скупчення людей, але його закриття призведе до повного колапсу наземної транспортної інфраструктури столиці і створюватиме ще більше скупчення громадян в маршрутках, тролейбусах, а отже – нові ризики поширення хвороби», – йдеться у повідомленні.

«Європейська солідарність» звертається до команди Зеленського із закликом переглянути рішення про закриття метро і впровадити лише адекватні зміни в його роботі на час карантину, впровадити санітарні дезінфікуючі заходи, інший регламент, який у ці дні застосовують в інших європейських столицях.

«Партія ще раз заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу. Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи», - йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, на території України до 3 квітня запроваджено карантин з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Кабінет міністрів з 12:00 18 березня заборонив роботу метрополітенів, призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 осіб в один транспортний засіб.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.