Євросоюз додатково придбає 300 млн доз вакцини Pfizer
Додаткові дози буде доправлено до ЄС із другого кварталу 2021 року
ЄС придбав широкий портфель вакцин, вироблених за різними технологіями
Євросоюз планує закупити 600 млн доз вакцини Pfizer/BioNTech.
Про це поінформувала пресслужба Європейської комісії 8 січня.
Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС придбати додатково 200 млн доз вакцини проти Covid-19 компаній Pfizer і BioNTech із можливістю придбання ще 100 млн доз, зазначили в повідомленні.
Додаткові дози буде доправлено із другого кварталу 2021 року.
«ЄС придбав широкий портфель вакцин, вироблених за різними технологіями. Він отримав до 2,3 млрд доз від найобнадійливіших вакцин-кандидатів», – повідомили в Єврокомісії.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС домовився із Pfizer і BioNTech про придбання 300 млн доз, додає Reuters.
За інформацією фон дер Ляйєн, 75 млн доз за новою угодою буде доправлено у другому кварталі цього року, а решту – до кінця року.
ЗМІ зазначає, що дози зазвичай розподіляють між країнами ЄС пропорційно до їхнього населення.
Нагадаємо, Ізраїль – світовий лідер за темпами Covid-вакцинації.
Як відомо, багаті країни закупили більшу частину вакцин від коронавірусу нового типу Covid-19.
До слова, Україна просить ЄС допомогти з поставками вакцин від коронавірусу.
Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації Covax. Організація готова «вже найближчим часом» почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.