Україна просить ЄС допомогти з поставками вакцин від коронавірусу – журналіст

Станом на 8 січня в Україні зафіксовано 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби

Станом на 8 січня в Україні зафіксовано 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби

За словами Шмигаля, Україна без допомоги ЄС отримає вакцину від коронавірусу не раніше, ніж у березні

Україна направила Європейській комісії листа з проханням допомогти з поставками вакцини від короновірусу. Лист надіслав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це у Twitter повідомив брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Надзвичайно високий світовий попит і умови закупівлі вакцин роблять наші позиції на переговорах непорівнянними з позиціями ЄС», – цитує журналіст лист Шмигаля.

PM of #Ukraine has written to the Commission to get help with #CovidVaccine: "The extremely high global demand & purchase conditions for the vaccines make our negotiating positions incomparable to EU’s" & note that Ukr won't get vaccine earlier than in March — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 8, 2021

За його словами, український прем’єр пише про те, що Україна без допомоги ЄС отримає вакцину від коронавірусу не раніше, ніж у березні.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

Тим часом в нас розпалюється скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце.

Після цього повідомлення, яке швидко розповсюджується в соцмережі та ЗМІ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу.

Ввечері 6 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям терміново перевірити інформацію про нібито ввезення в країну контрабандою вакцини від Covid-19.

Також 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.