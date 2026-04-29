ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Музей заповідника «Хортиця» неодноразово потрапляв під обстріли – тепер його чекає масштабний ремонт
Кошти скерують на ремонт музею, археологічні дослідження та навчання молодих фахівців

Національний заповідник «Хортиця» у Запоріжжі отримає 1,3 млн доларів у межах 18-місячного міжнародного проєкту зі збереження культурної спадщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури України

Що передбачає проєкт

Ініціативу реалізують за підтримки ЮНЕСКО та Міністерства культури Швеції. Проєкт охоплює чотири напрями:

  • ремонт музейних приміщень заповідника;
  • продовження археологічних досліджень;
  • розвиток освітніх і просвітницьких програм;
  • інституційний розвиток та підготовка фахівців.

«Наш головний пріоритет – збереження культурних цінностей. У нинішніх умовах особливо важливо оперативно ухвалювати рішення щодо їх евакуації та забезпечення належних умов зберігання», – наголосив заступник міністра культури України Іван Вербицький.

Що планує ЮНЕСКО

Деталі реалізації проєкту обговорили на зустрічі Івана Вербицького з головою Представництва ЮНЕСКО в Україні К'ярою Децці Бардескі та керівницею відділу культури Марією Ачетозо.

«Ми продовжимо підтримувати археологічні роботи, оцінку стану об'єктів та впровадження екологічного моніторингу впливу війни. Водночас важливо посилити інституційну спроможність заповідника шляхом навчання та залучення молодих фахівців», – зазначила К'яра Децці Бардескі.

Окремо сторони розглянули можливості співпраці заповідника з Музеєм Ваза, який має унікальний досвід у збереженні підводних археологічних об'єктів. Це відкриє нові можливості для професійного обміну та підвищення кваліфікації українських фахівців.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року рівень води в Дніпрі різко впав і на берегах острова вперше за десятки років оголилися затоплені ділянки. Співробітники заповідника знайшли там кілька сотень предметів з металу, кераміки та дерева, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів. Музей заповідника при цьому неодноразово потрапляв під обстріли.

До слова, тоді ж на обмілілих берегах Хортиці виявили тисячолітній дубовий човен – вік знахідки може сягати понад 1000 років. Саме такі відкриття стали додатковим аргументом для міжнародних партнерів на користь термінового захисту спадщини острова. 

