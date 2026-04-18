Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, є постраждалий

Під удар потрапили житлові райони Запоріжжя

У ніч на 18 квітня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За інформацією Федорова, окупанти атакували житлові райони Запоріжжя. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки. Сталися пожежі, які вже локалізовано.

Попередньо, відомо про одного пораненого чоловіка.

фото: Запорізька ОВА

Як відомо, близько пʼятої ранку 15 квітня ворог завдав ударів по Запоріжжю. Через обстріл пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загибла.

Зазначається, що окупанти пошкодили автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск. Унаслідок удару загинула 74-річна продавчиня кіоску.

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів міста спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що також загорілася автостоянка.

Варто зазначити, що у ніч на 15 квітня окупанти також атакували Дніпро та Черкаси. У Черкасах відомо про трьох поранених, у Дніпрі – одна жінка постраждала.