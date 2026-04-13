Окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено промисловий об’єкт

Унаслідок ворожої атаки ніхто без постраждалих

Зранку 13 квітня російські безпілотники атакували Запоріжжя. Окупанти обстріляли промислову інфраструктуру міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Унаслідок удару спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, унаслідок атаки ніхто без постраждалих.

Як повідомив Федоров, упродовж доби окупанти завдали 456 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області. Одну жінку було поранено внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

Війська РФ здійснили три авіаудари по Новомиколаївці та Ясній Поляні. Крім того, 431 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Новоолександрівку, Новорозівку, Новояковлівку, Ясну Поляну, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Цвіткове, Святопетрівку, Прилуки, Гуляйпільське, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Також зафіксовано два обстріли із реактивних систем залпового вогню по Воздвижівці та Новоданилівці. Ще 20 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Нагадаємо, у ніч на 13 квітня російські окупанти атакували Чернігівщину. У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт.

Крім того, уночі 13 квітня російська армія завдала чергового удару по Кіровоградській області. Основною ціллю став один з об’єктів інфраструктури.

Як повідомлялося, станом на 7:00 12.04.2026 було зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. А саме: 28 штурмових дій противника, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 1045 ударів fpv-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу «шахед» не було.

До слова, окупанти масово перекидають військову техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області, скориставшись великоднім перемир’ям.