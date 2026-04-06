Україна отримала нову ППО проти «шахедів»: подробиці

Єгор Голівець
Україна отримала системи Tridon Mk2
фото: Міноборони України

Швеція профінансувала комплекси ППО з програмованими боєприпасами проти дронів

Сили оборони України посилять протиповітряну оборону новими шведськими системами Tridon Mk2, призначеними для знищення дронів та інших повітряних цілей. Про передачу цих сучасних комплексів повідомила пресслужба Міністерства оборони України, інформує «Главком».

У відомстві зазначили, що ці комплекси дозволять підвищити ефективність боротьби із дронами типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами.

Закупівля систем фінансується шведською стороною: на ці потреби виділено €400 млн. Це майже третина від загального пакета військової допомоги обсягом €1,2 млрд, який Швеція оголосила у лютому.

Tridon Mk2 є мобільною системою протиповітряної оборони середньої дальності. Вона оснащена 40-мм автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4, яка здатна уражати цілі на відстані до 12 км. Максимальна скорострільність системи становить до 300 пострілів на хвилину.

Водночас система дозволяє знижувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що дає змогу економити боєприпаси та адаптувати вогонь під конкретні завдання.

Окремою перевагою комплексу є використання боєприпасів із програмованим підривом. Вони вибухають безпосередньо перед ціллю та створюють хмару уламків, що значно підвищує ефективність ураження безпілотників і крилатих ракет.

Нагадаємо, що в Україні запрацював експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Перші результати вже зафіксовано: у Харківській області збито кілька ворожих безпілотників.

