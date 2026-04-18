Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Дайджест новин, що сталися у ніч на 18 квітня 2026 року

Безпілотники атакували Самарську область у Росії, Запоріжжя потрапило під удар окупаційної армії РФ, президент США Дональд Трамп знову заговорив про «допомогу» Кубі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 квітня:

У Самарській області атаковано НПЗ

фото: соціальні мережі

Зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ. 

Перші вибухи пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом. Мешканці північної та східної частин міста повідомили про серію з 6-8 потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами в небі. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод у Новокуйбишевську.

Трамп анонсував «новий світанок» для Куби

фото: The White house/Facebook

Під час виступу на заході Turning Point USA у Фініксі Дональд Трамп пообіцяв кардинальні зміни в політиці щодо Куби, заявивши, що оновлення для цієї країни настане вже найближчим часом. 

Президент США запевнив прихильників, що Сполучені Штати нададуть необхідну допомогу у вирішенні кубинського питання. Окремо він відзначив роль кубинської діаспори в Америці, назвавши кубинських американців чудовими людьми, та висловив переконання, що в залі присутні представники цієї громади, які підтримують його ініціативи.

В окупованому Севастополі пролунали вибухи

фото: соціальні мережі

У ніч на 18 квітня безпілотники атакували Севастополь в окупованому Криму. 

Повідомляється, що у Севастополі після вибухів розгорілися пожежі у деяких районах. За попередньою інформацією, БпЛА атакували морський порт.

Росія атакувала Запоріжжя

фото: Запорізька ОВА

У ніч на 18 квітня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, окупанти атакували житлові райони Запоріжжя. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки. Попередньо, відомо про одного пораненого чоловіка.

Росіяни вдарили БпЛА по будинку на Харківщині 

фото: Харківська обласна військова адміністрація

Вночі 18 квітня російські терористи вдарили БпЛА по приватному житловому будинку в місті Богодухів на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок атаки розгорілася пожежа. Пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди. На місці ворожого удару працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі. Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка.

Інші важливі новини: 

Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2026
Україна продемонструвала світу майбутнє військових конфліктів – CNN
Україна продемонструвала світу майбутнє військових конфліктів – CNN
В окупованому Севастополі пролунали вибухи: ймовірно, атаковано порт
В окупованому Севастополі пролунали вибухи: ймовірно, атаковано порт
Росіяни вдарили безпілотником по будинку на Харківщині, є постраждалі
Росіяни вдарили безпілотником по будинку на Харківщині, є постраждалі

