ЗМІ повідомили про знайдений символ Румунії: що відомо

glavcom.ua
Єгор Голівець
Золотий шолом із музею знайшли після гучної крадіжки
Золотий шолом із Котофенешті, викрадений торік із музею Дренте в Нідерландах, знайшли за обставин, які поки не розкривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунське видання NOS.

Водночас наразі невідомо, в якій саме країні знайшли артефакт. Прокуратура Нідерландів повідомила лише про появу «нових обставин» у справі та анонсувала пресконференцію в місті Ассен. При цьому офіційного підтвердження повернення шолома поки немає: ні від музею Дренте, ні від Національного історичного музею Румунії.

Йдеться про унікальний золотий шолом із Котофенешті, створений приблизно у V столітті до нашої ери. Він вважається одним із ключових символів румунської культурної спадщини.

Артефакт викрали 25 січня 2025 року під час пограбування музею в нідерландському місті Ассен. Зловмисники винесли не лише шолом, а й три стародавні золоті браслети, які перебували на тимчасовій виставці.

У межах розслідування правоохоронці затримали сімох осіб, однак трьох із них згодом звільнили без висунення підозр. Крадіжка спричинила дипломатичну напругу між Румунією та Нідерландами. Румунська сторона отримала компенсацію у розмірі €5,7 млн за викрадені предмети, однак питання їхнього фактичного повернення залишалося відкритим.

Шолом із Котофенешті є унікальною пам’яткою дакійської культури та одним із найцінніших експонатів Національного музею історії Румунії. Його викрадення стало одним із найгучніших злочинів у сфері культурної спадщини в Європі за останні роки та викликало підозри щодо можливої причетності організованих груп із-за кордону.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року з Лувру викрали коштовності орієнтовною вартістю близько 102 млн доларів. Злочин сколихнув Францію та міжнародну музейну спільноту, адже йдеться про найбільш відвідуваний музей світу. Викрадені цінності досі вважаються зниклими.

Читайте також:

Читайте також

Румунія повертається на Євробачення після трирічної перерви
На перетині року й опери. Румунія обрала представника на Євробачення у Відні
4 березня, 23:36
Розгортання американських військових можливостей у Румунії розглядатиметься на засіданні Вищої ради оборони
Війна на Близькому Сході. США можуть втягнути у конфлікт сусіда України
11 березня, 11:37
Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на розміщення додаткових військ на авіабазі «Міхай Когелничану»
Румунія схвалила розміщення сил США на базі біля кордону України
11 березня, 16:32
Зеленський прибув до Румунії
Зеленський прибув до Румунії
12 березня, 11:21
Зеленський та Нікушор Дан підписали деякі домовленості
Україна та Румунія домовилися про спільне виробництво дронів
12 березня, 16:05
Зеленський наголосив, що в Румунії є День української мови
В Україні з'явиться День румунської мови: дата
12 березня, 16:25
Зеленський та Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів
Зеленський підбив підсумки зустрічі з президентом Румунії (відео)
12 березня, 17:48
24-річний Ель-Айнауї перейшов у «Рому» влітку 2025 року з французького «Ланса»
Озброєні злочинці пограбували будинок одноклубника Довбика
17 березня, 14:20
Діана Шошоаке фігурує у справі про кілька правопорушень
Євродепутатці з Румунії, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, світить психіатрична експертиза
31 березня, 18:29

У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
