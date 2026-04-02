ЗМІ повідомили про знайдений символ Румунії: що відомо

Золотий шолом знайшли після гучного пограбування, але залишаються питання

Золотий шолом із Котофенешті, викрадений торік із музею Дренте в Нідерландах, знайшли за обставин, які поки не розкривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунське видання NOS.

Водночас наразі невідомо, в якій саме країні знайшли артефакт. Прокуратура Нідерландів повідомила лише про появу «нових обставин» у справі та анонсувала пресконференцію в місті Ассен. При цьому офіційного підтвердження повернення шолома поки немає: ні від музею Дренте, ні від Національного історичного музею Румунії.

Йдеться про унікальний золотий шолом із Котофенешті, створений приблизно у V столітті до нашої ери. Він вважається одним із ключових символів румунської культурної спадщини.

Артефакт викрали 25 січня 2025 року під час пограбування музею в нідерландському місті Ассен. Зловмисники винесли не лише шолом, а й три стародавні золоті браслети, які перебували на тимчасовій виставці.

У межах розслідування правоохоронці затримали сімох осіб, однак трьох із них згодом звільнили без висунення підозр. Крадіжка спричинила дипломатичну напругу між Румунією та Нідерландами. Румунська сторона отримала компенсацію у розмірі €5,7 млн за викрадені предмети, однак питання їхнього фактичного повернення залишалося відкритим.

Шолом із Котофенешті є унікальною пам’яткою дакійської культури та одним із найцінніших експонатів Національного музею історії Румунії. Його викрадення стало одним із найгучніших злочинів у сфері культурної спадщини в Європі за останні роки та викликало підозри щодо можливої причетності організованих груп із-за кордону.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року з Лувру викрали коштовності орієнтовною вартістю близько 102 млн доларів. Злочин сколихнув Францію та міжнародну музейну спільноту, адже йдеться про найбільш відвідуваний музей світу. Викрадені цінності досі вважаються зниклими.