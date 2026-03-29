Від шкільної сцени до італійської опери: молода українська співачка підкорює Ла Скала

Александріна Іоніцой склала іспити з італійської мови та оперного співу, аби навчатися в консерваторії Джузепе Верді в місті Комо

Александріна Іоніцой із буковинського села Мамалига навчається на магістратурі в консерваторії Джузепе Верді в місті Комо у Італії. Дівчина мріє підкорювати великі оперні сцени. Займатися співом почала у шість років. У 2017 році вона перемогла на конкурсі «Буковинська зіронька», і лише тоді батьки серйозно задумалися про професійне навчання доньки. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Конкурс у консерваторії був значним: на понад 260 вступників виділяли лише 18 місць. Александріна склала іспити з італійської мови та оперного співу, і відтоді розпочалось навчання, репетиції та виступи в оперному театрі Ла Скала.

«Головна вимога для вступу – добре знати італійську»

Александріна Іоніцой із Мамалиги чотири роки навчалась в музичному коледжі у Чернівцях, після чого втупила до Київської консерваторії.

«Провчилася там недовго, бо дуже хотіла навчатися в Італії. Один рік я тут працювала та готувалася до іспитів», – говорить вона.

Під час навчання в Київській академії Александріна зрозуміла, що прагне більшого, і мріяла навчатися в Італії фото: suspilne.media

За її словами, однією із головних вимог для вступу до навчального закладу було добре знання італійської мови.

«Якщо здаєш італійську мову, тебе допускають до іспитів з вокалу, сольфеджіо, гармонії, залежно від того, на яку спеціальність ти вступаєш. Рік я готувалась, а також навчалася онлайн у Києві, і у вересні були вступні іспити в італійській консерваторії. Я подала документи на магістратуру, бо мала позаду чотири роки українського коледжу», – каже Александріна Іоніцой.

«Думала, що не справлюсь, бо дуже велика конкуренція»

За словами дівчини, охочих вступити до консерваторії Джузепе Верді в місті Комо було понад 260, однак виділяли лише 18 місць.

«Коли я побачила, скільки дітей вступають, і не дітей, а вже дорослих людей із багажем знань в оперному світі, я думала, що не справлюсь, бо конкуренція дуже велика. Але я склала іспити з італійської та з оперного співу», – говорить Александріна.

Дівчина почала співати у шість років фото: suspilne.media

Після вступу розпочалися будні навчання, виступи на різних заходах, концерти в оперному театрі Ла Скала, де Александріна бачить своє майбутнє. У консерваторії Джузепе Верді нині навчаються лише дві студентки з України, каже дівчина.

Перший виступ на святі «Золота осінь»

Батьки Александріни – педагоги. Тато – директор ліцею села Мамалига, а мати – викладає румунську мову.

«Вона почала співати у шість років. Перший її виступ був на святі – у нас святкували «Золоту осінь», як у всіх школах. Тоді вона заспівала пісню «Моя Україна», здається», – говорить мати Александріни Інна Іоніцой.

За словами матері, у 2017 році Александріна на конкурсі «Буковинська зіронька» зайняла перше місце.

«І лише тоді ми з татом задумались серйозно, тому що там було професійне журі. Вона хотіла, вона кожною клітиною свого тіла відчувала музику. Я підсвідомо розуміла, що вона йде до цього, бо дуже багато працювала в цьому напрямі. Це була мета і мрія всього життя – до цього вона йшла змалечку», – говорить Інна Іоніцой.

«Зарекомендувала себе високим рівнем виконавської майстерності»

Александріна закінчила Чернівецький коледж у 2024 році, після чого почала додатково займатися академічним співом із різними викладачами та вступила до Київської академії мистецтв, каже мама дівчини.

«Я надзвичайно задоволена, що Александріна з гарними результатами та високим рівнем виконавської майстерності зуміла зарекомендувати себе на міжнародній арені вокального мистецтва, оскільки це дуже непростий шлях», – говорить викладачка Чернівецького обласного коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича Інга Міцан.

У консерваторії Джузепе Верді нині навчаються лише дві студентки з України фото: suspilne.media

За словами матері, під час навчання в Київській академії Александріна зрозуміла, що прагне більшого, і мріяла навчатися в Італії. Адже саме італійський оперний спів визнано нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО.

«Вона кілька разів їздила туди на прослуховування. Їй сказали, що навчання можливе, і її можуть прийняти за умови, якщо вона складе іспит з італійської мови. Викладачі – це артисти, люди, які співають у «Ла Скала», виступають у театрах – там зовсім інший рівень академічного співу. Її запросили – це було запрошення з боку викладачів», – говорить мати Александріни.

Останній раз, коли вона виступала, виконувала також одну пісню українською, каже мати.

«Сума, яку попередньо озвучували, перекреслювала всі надії»

На остаточне рішення Александріни та батьків, вплинула вартість навчання. Сума, яку попередньо озвучували, перекреслювала всі надії, каже мама.

«Навчання в консерваторії платне, але оскільки вона не має там офіційного працевлаштування, був офіційний запит з консерваторії – яка заробітна плата у батьків. Перший поріг – 50 тисяч євро на рік. У нас разом, я не знаю, скільки там на рік. Таким чином їй вирахували, скільки вона може платити. І вирахували ціну – 2 тисячі 100 євро на рік», – говорить мати Александріни.

За її словами, наразі Александріна не планує повертатися до України. Іноді мати їздить до Італії, щоб потрапити на її концерт.

