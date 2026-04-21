Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

glavcom.ua
Перехоплення відбулося в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем
фото: Повітряні сили Швеції

Військові виявили літаки РФ на північний схід від Готланду і супроводжували їх уздовж острова

Системи швидкого реагування Повітряних сил Швеції були підняті в повітря для перехоплення групи російських військових літаків над акваторією Балтійського моря. Про це повідомляють Повітряні сили Швеції у соцмережі Х, інформує «Главком».

Зазначається, що шведські винищувачі перехопили два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які здатні нести ядерну зброю та крилаті ракети. Бомбардувальники окупантів летіли у супроводі двох винищувачів Росії.

«Бомбардувальники супроводжували два російські винищувачі, а перехоплення було скоординовано із союзниками по НАТО», – йдеться у дописі.

Начальник оперативного відділу Повітряних Сил Швеції підполковник Роберт Кржнарич повідомив, що шведські військові виявили літаки РФ на північний схід від Готланду і супроводжували їх уздовж острова. Російські літаки увійшли у повітряний простір через Фінську затоку, пролетіли між Швецією та країнами Балтії, продовжили рух на південь до острова Борнгольм, після чого повернули назад до Росії.

Шведські військові зазначають, що ці польоти мали на меті продемонструвати присутність і показати, що повітряний простір Швеції не було порушено.

«Главком» писав, що російський винищувач Су-30 порушив повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці. Інцидент стався 18 березня. За даними Генштабу Сил оборони Естонії, літак перебував у повітряному просторі країни близько однієї хвилини. Зазначається, що винищувач зайшов у повітряний простір без дозволу. У нього був відсутній план польоту, а також двосторонній радіозв’язок з естонською службою авіаційного руху.

Нагадаємо, що востаннє 19 вересня минулого року три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. 

Читайте також:

Теги: літак війна росія Швеція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Міщенко
Герой України, мисливець за літаками Володимир Міщенко: Можемо півтора тижня чекати на вдалий постріл Інтерв’ю
29 березня, 09:10
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
27 березня, 05:26
Петров приєднався до ЗСУ у квітні 2025 року
На війні загинув стендап-комік та військовий Артур Петров
27 березня, 15:44
Трамп закликав союзників США взяти на себе відповідальність за відновлення Ормузької протоки
Трамп закликав союзників США взяти на себе відповідальність за відновлення Ормузької протоки
2 квiтня, 05:42
Володченко був заступником командира групи 16-ї бригади армійського спецназу Росії
ЗСУ ліквідували кандидата у майстри спорту з важкої атлетики, який брав участь в анексії Криму
3 квiтня, 10:59
За даними ЗМІ, колишній урядовець домігся виключення зі списку, використовуючи юридичні процедури
США скасували санкції проти ексміністра фінансів Росії
3 квiтня, 20:53
Ситуація на фронті 6 квітня
Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу
6 квiтня, 22:15
Папа Римський відреагував на критику Трампа
Папа Римський заявив, що не боїться адміністрації Трампa: деталі
13 квiтня, 13:38
У Києві повітряна тривога тривала годину
У Києві повітряна тривога тривала годину
16 квiтня, 07:31

Політика

П'ята «окупація» Луганщини. Начальник Генштабу РФ осоромився із заявою про «перемогу»
П'ята «окупація» Луганщини. Начальник Генштабу РФ осоромився із заявою про «перемогу»
СБУ уразила нафтостанцію «Самара», важливу для експорту Urals
СБУ уразила нафтостанцію «Самара», важливу для експорту Urals
Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем
Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем
Коли відбудуться наступні переговори між США та Іраном: ЗМІ назвали дату
Коли відбудуться наступні переговори між США та Іраном: ЗМІ назвали дату
Мадяр пообіцяв заарештувати Нетаньягу в разі його візиту до Угорщини
Мадяр пообіцяв заарештувати Нетаньягу в разі його візиту до Угорщини
Росія масово мінує узбережжя окупованого Криму через страх висадки українського десанту
Росія масово мінує узбережжя окупованого Криму через страх висадки українського десанту

Новини

Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua