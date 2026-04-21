Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Військові виявили літаки РФ на північний схід від Готланду і супроводжували їх уздовж острова

Системи швидкого реагування Повітряних сил Швеції були підняті в повітря для перехоплення групи російських військових літаків над акваторією Балтійського моря. Про це повідомляють Повітряні сили Швеції у соцмережі Х, інформує «Главком».

Зазначається, що шведські винищувачі перехопили два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які здатні нести ядерну зброю та крилаті ракети. Бомбардувальники окупантів летіли у супроводі двох винищувачів Росії.

«Бомбардувальники супроводжували два російські винищувачі, а перехоплення було скоординовано із союзниками по НАТО», – йдеться у дописі.

Начальник оперативного відділу Повітряних Сил Швеції підполковник Роберт Кржнарич повідомив, що шведські військові виявили літаки РФ на північний схід від Готланду і супроводжували їх уздовж острова. Російські літаки увійшли у повітряний простір через Фінську затоку, пролетіли між Швецією та країнами Балтії, продовжили рух на південь до острова Борнгольм, після чого повернули назад до Росії.

Шведські військові зазначають, що ці польоти мали на меті продемонструвати присутність і показати, що повітряний простір Швеції не було порушено.

«Главком» писав, що російський винищувач Су-30 порушив повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці. Інцидент стався 18 березня. За даними Генштабу Сил оборони Естонії, літак перебував у повітряному просторі країни близько однієї хвилини. Зазначається, що винищувач зайшов у повітряний простір без дозволу. У нього був відсутній план польоту, а також двосторонній радіозв’язок з естонською службою авіаційного руху.

Нагадаємо, що востаннє 19 вересня минулого року три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.