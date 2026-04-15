Росія дісталася до Швеції. Хакери атакували теплоелектростанцію

У Швеції повідомили про спробу атаки на теплоелектростанцію

Спробу кібератаки пов’язали з проросійською групою, однак об’єкт встояв завдяки системам захисту

Уряд Швеції заявив про спробу кібератаки на теплоелектростанцію на заході країни, до якої причетна проросійська хакерська група. Інцидент стався навесні 2025 року, однак атаку вдалося відбити без серйозних наслідків. Про це, як повідомляє «Главком» посиланням на міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна.

«Проросійська група хакерів намагалася порушити роботу об'єкта у Швеції. Спроба не вдалася. На щастя, серйозних наслідків не було завдяки вбудованому механізму захисту», – заявив він.

За словами міністра, розслідуванням займалася поліція безпеки. Правоохоронці встановили, що особа, яка стоїть за атакою, ймовірно має зв’язки з російською розвідкою та спецслужбами.

Болін зазначив, що подібні інциденти фіксувалися і в інших країнах Європи. «Проросійські угруповання, які раніше здійснювали атаки типу "перевантаження", намагаються здійснити руйнівні кібератаки на підприємства в Європі», – сказав він.

За його словами, ціллю таких атак є операційні системи об’єктів критичної інфраструктури. Міністр додав, що подібні спроби вже фіксувалися у Польщі, Норвегії та Данії.

Нагадаємо, що естонські спецслужби заявили про викриття і припинення кібероперації російських хакерів, які стежили за користувачами через зламані інтернет-роутери. Операцію здійснював підрозділ російської розвідки APT28. Хакери використовували вразливості в мережевому обладнанні для доступу до трафіку користувачів і збору інформації.

Раніше служби військової та загальної розвідки Нідерландів оприлюднили спільну заяву про глобальну шпигунську кампанію російських хакерів. Зловмисники намагаються масово зламати акаунти у популярних месенджерах Signal та WhatsApp, які вважаються найбільш захищеними.