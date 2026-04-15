Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія дісталася до Швеції. Хакери атакували теплоелектростанцію

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
У Швеції повідомили про спробу атаки на теплоелектростанцію
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Спробу кібератаки пов’язали з проросійською групою, однак об’єкт встояв завдяки системам захисту

Уряд Швеції заявив про спробу кібератаки на теплоелектростанцію на заході країни, до якої причетна проросійська хакерська група. Інцидент стався навесні 2025 року, однак атаку вдалося відбити без серйозних наслідків. Про це, як повідомляє «Главком» посиланням на міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна.

«Проросійська група хакерів намагалася порушити роботу об'єкта у Швеції. Спроба не вдалася. На щастя, серйозних наслідків не було завдяки вбудованому механізму захисту», – заявив він.

За словами міністра, розслідуванням займалася поліція безпеки. Правоохоронці встановили, що особа, яка стоїть за атакою, ймовірно має зв’язки з російською розвідкою та спецслужбами.

Болін зазначив, що подібні інциденти фіксувалися і в інших країнах Європи. «Проросійські угруповання, які раніше здійснювали атаки типу "перевантаження", намагаються здійснити руйнівні кібератаки на підприємства в Європі», – сказав він.

За його словами, ціллю таких атак є операційні системи об’єктів критичної інфраструктури. Міністр додав, що подібні спроби вже фіксувалися у Польщі, Норвегії та Данії.

Нагадаємо, що естонські спецслужби заявили про викриття і припинення кібероперації російських хакерів, які стежили за користувачами через зламані інтернет-роутери. Операцію здійснював підрозділ російської розвідки APT28. Хакери використовували вразливості в мережевому обладнанні для доступу до трафіку користувачів і збору інформації.

Раніше служби військової та загальної розвідки Нідерландів оприлюднили спільну заяву про глобальну шпигунську кампанію російських хакерів. Зловмисники намагаються масово зламати акаунти у популярних месенджерах Signal та WhatsApp, які вважаються найбільш захищеними. 

Читайте також:

Теги: росія хакер Швеція ТЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua