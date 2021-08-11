Кабмін схвалив рішення щодо субсидій: що зміниться

Кабмін скасував норму про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП під час призначення субсидій

Уряд вніс зміни до порядку призначення субсидій

Кабмін скасував норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП під час призначення субсидій. Підвищений норматив діятиме тільки в разі введення в регіоні «червоного» рівня карантину. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 11 серпня.

Житлові субсидії призначатимуться в разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Крім того, скасовується норма про те, що субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менш як 50% від середньої в Києві і Севастополі та менш як 20% в обласних центрах і містах обласного значення.

Також вилучається норма про наявність мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 року вона надається виключно у готівковій формі.

Крім того, постановою доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Нагадаємо, міністр фінансів визнав, що коштів на субсидії вистачить до листопада.

Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – оприлюднено інструкцію.

Нагадаємо, планові та позапланові перевірки одержувачів субсидій, які готує Кабмін, є «дуже дорогим задоволенням», а їх ефективність викликає сумніви. Про це розповів ексміністр з питань ЖКГ, нардеп Олексій Кучеренко.

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