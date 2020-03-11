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    У Харкові школи та дитячі садки не закриватимуть на карантин

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    Харківські школи не закриватимуть на карантин - У Харкові школи та дитячі садки не закриватимуть на карантин
    Харківські школи не закриватимуть на карантин

    В Харкові будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах

    Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що з четверга, 12 березня в місті вводяться превентивні заходи, спрямовані на недопущення поширення коронавирусу, але дитсадки і школи не закриватимуть.

    Про це він написав у Facebook.

    За словами мера, школи і дитсадки не закриватимуть з двох причин.

    «Причина перша - за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ в школах. Причина друга - куди батькам діти своїх дітей на час тритижневого карантину зовсім незрозуміло і для багатьох з них - це час стає важким випробуванням», - написав він, додавши, що якщо хтось вважає, що для його дитини краще найближчим часом пересидіти вдома - необхідно написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу.

    Кернес заявив, що в школах для середньо- і старшокласників поки буде скасована багатокабінетна система, навчальний процес буде проходити в одному класі. Вранці діти будуть проходити медичний огляд. Самі ж школи будуть додатково дезінфікувати.

    За словами Кернеса, в Харкові будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах.

    «Спортивні заходи теж поки почекають кращих часів. А для неспортивних - інакше вони називаються масовими - вводиться обмеження на кількість учасників до 60 осіб », - повідомив Кернес.

    З четверга, 12 березня, уряд ввів карантин по всій Україні у зв'язку з поширенням у світі коронавірусу.

    Зокрема, заходи передбачають введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

    Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією

    Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

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