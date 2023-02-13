Топ-командира Кадирова отруїли?: Алаудінов отримав небезпечний лист

Саме в СОБР «Ахмат» служив російський військовий, який кастрував на камеру українського військовополоненого

Алаудінов керував «Ахматом» на території міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк

Голову спецзагону «Ахмат», який вважається причетним до багатьох звірств в Україні, Апти Алаудінова було отруєно, він тримав листа, просякнутого отрутою. Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

8 лютого Алаудінов нібито отримав лист, який був просякнутий отруйною речовиною. «Кадировець» зрозумів це за запахом і, як стверджує глава Чечні, відразу ж обробив руки й промив носову порожнину.

Так само вчинили і його підлеглі. Отруєних відправили в московську клініку. Тяжких наслідків, за твердженням Кадирова, вдалося уникнути. Кадиров заявив про розслідування замаху, результати якого «вже є».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лікарі в московській клініці лікують усіх трьох і намагаються визначити, чим намагалися отруїти Алаудінова. Про Апти відомо, що він до 2021 року очолював поліцію у Чечні. Потім став на чолі батальйону «Ахмат». Брав участь у вторгненні в Україну, за що став т.зв. «героєм Росії». 25 серпня СБУ оголосила йому підозру – у березні-квітні 2022 року Алаудінов керував «Ахматом» на території міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк і причетний до руйнувань населених пунктів та загибелі багатьох українців. Саме в СОБР «Ахмат» служив російський військовий, який кастрував на камеру українського військовополоненого.

Нагадаємо, в одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє інших військових, які розмовляли російською, провели полоненому кастрацію канцелярським ножем.

Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив Україну і Захід у тому, що вони не допомогли чеченцям воювати за незалежність у 90-і роки. Він стверджує, що нині Чечня не може існувати без Росії, бо сама себе вона тоді не прогодує.