Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що готовий до світової ядерної війни та загибелі

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російським військам під силу дійти до Києва, «якщо буде наказ президента». Він також вважає, що необхідно окупувати Одесу та Харків. Свої мрії Кадиров виплеснув в інтерв’ю пропагандистам із телеканалу «Росія 1», як повідомляють російські ЗМІ.

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«У нас є жива сила, яка може дійти до Києва, забрати Київ (...). А далі – як ухвалить рішення президент», – сказав Кадиров.



За словами Кадирова, усі підрозділи російських військових сил готові брати участь у новому наступі на столицю України.

Попри таку впевненість у «перемозі», Кадиров заявив, що готується до ядерної світової війни.

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«Якщо мене запитати – маю чотирнадцять дітей, маю вісім синів, і я готовий, щоб була ядерна війна і щоб ми всі загинули», – пояснив Кадиров, відповідаючи на запитання, чи не страшно йому, що може розпочатися третя світова війна.



Глава Чечні наголосив, що не боїться такого результату, але при цьому боїться, що «ми втратимо те, що маємо». Кадиров зізнався, що впевнений у перемозі і зазначив, що він спокійний, оскільки президент Росії Володимир Путін, на його переконання, веде правильну та безпомилкову політику.

Нагадаємо, що невідомі отруїли топ-командира кадировців, причетного до багатьох звірств в Україні.