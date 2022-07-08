НАЗК назвало, хто з пропагандистів РФ не потрапив під санкції

Проти цих окупантів ще не застосували санкції в частині іноземних юрисдикцій

Пропагандисти мають бути засуджені за злочини проти людства

Національне агентство з питань запобігання корупції назвало п'ятірку російських пропагандистів, щодо яких ще не застосували санкції в частині іноземних юрисдикцій. Зокрема, це Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Ольга Скабєєва, Володимир Соловйов та Артем Шейнін.

НАЗК зазначає, що пропагандисти мають бути засуджені за злочини проти людства.

«Багато років росіян готували до звірств, ґвалтувань, катування та вбивств українців. Щоб жоден строковик не сумнівався, що розстріляти з танка автівку з надписом «Діти» – це російський героїзм. А честь російського солдата – це постріл у спину мирним українцям зі зв’язаними руками. Над цим працювали не лише посадовці за закритими кабінетами, а й армія пропагандистів, які мають бути засуджені за злочини проти людства, натомість досі навіть не потрапили під санкції ряду країн», – йдеться в повідомленні.

Серед них Маргарита Симоньян, російська пропагандистка, головна редакторка англомовної телевізійної мережі новин RT (Russia Today), яка неодноразово закликала до ядерної війни, якщо Росія програє у війні з Україною. Санкції не наклали США та Японія.

Чоловік Маргарити – Тигран Кеосаян. Актор і режисер, ведучий пропагандистського телешоу з політичних питань на каналі НТВ «Міжнародна пилорама з Тиграном Кеосаяном». Він пропонує «відіпрати промитий мозок українців», «влаштувати великий суд над нацистами в Україні» та попереджає, що війною в Україні РФ не обмежиться. Не потрапив під санкції США, Канади, Японії та Нової Зеландії.

Ольга Скабєєва, журналістка державного ТБ «Росія-1», ведуча політичного ток-шоу «60 хвилин», яка заявила, що РФ не прийшла звільняти українців, а окупація такої країни звичайно має зайняти певний час. Також заявила, що Росія вже давно не воює з Україною, вона воює з НАТО. Досі не під санкціями США, Канади, Японії та Нової Зеландії.

Євген Попов (чоловіка Скабєєвої) на відміну від дружини, потрапив у санкційні списки всіх партнерів України, крім Нової Зеландії. Попри те, зазначає НАЗК, що Попов веде політичне ток-шоу «60 хвилин», під санкції потрапив насамперед як депутат Державної Думи.

Крім того, ведучий каналів «Росія 1» й «Росія 24» Володимир Соловйов, який заявляє, що Росія не зупиниться на війні з Україною, та що Україна це «лише проміжний етап». Крім США Соловйов також часто погрожує країнам, які межують з РФ. Попри це санкції на ведучого досі не наклали США та Нова Зеландія.

Російський пропагандист і ведучий ток-шоу «Время покажет» на «Першому каналі» Артем Шейнін. Після того як російські війська окупували частину Маріуполя, приїжджав до міста для знімання пропагандистських відео з українськими полоненими військовими. США, Австралія, Канада, Японія та Нова Зеландія поки не додали Шейніна до своїх санкційних списків.

Нагадаємо, раніше НАЗК вперше виключило із санкційного списку керівника держкомпанії РФ.

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