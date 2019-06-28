Канада стурбована поверненням Росії в Парламентську асамблею Ради Європи



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Фото: Укрінформ

В МЗС Канади висловили стурбованість через рішення ПАРЄ

Міністерство зовнішніх справ Канади висловило стурбованість через рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення права голосу російській делегації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Канади у Twitter.

В канадському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що міжнародна спільнота має продовжувати покладати на Росію відповідальність за порушення міжнародного права та посягання на територіальну цілісність України.

«Канада стурбована рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи безумовно відновити право голосу для Росії. Ми повинні продовжувати покладати на Росію відповідальність за її порушення міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України», - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, комітет Верховної ради України у закордонних справах у ході засідання 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації ВР України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.