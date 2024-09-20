Пістолет «Форт» зі справи про вбивство Фаріон. Власник зброї звернувся до суду

Феміда відмовилася скасовувати арешт майна, яке визнано речовими доказами

Галицький районний суд Львова відмовив власнику пістолета «Форт 12-Р» у скасуванні арешту зброї, яка фігурує у справі про вбивство мовознавиці та екснардепа Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, заявник звернуся до суду з проханням повернути майно, яке було вилучено 14 серпня під час обшуків. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили, окрім пістолету «Форт 12-Р», магазин до вогнепальної зброї, 150 набоїв, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуль, два мобільні телефони, планшет, дві книжечки, пару червоних рукавиць, три гумові кульки і готівку 100 євро та $1,9 тис. Це майно було вилучено у квартирі, яку останні чотири роки орендують експрацівниця «Дніпромлин» зі своїм братом.

У клопотанні заявник повідомив, що з часу обшуку минуло достатньо часу для того, щоб слідчі дослідили вказані речі. Також чоловік стверджував: вилучений пістолет «Форт 12-Р» був оглянутий слідчим, а тому, на його думку, потреба в арешті зброї відпала. Більше того, заявник зауважив, що має всі необхідні дозволи на використання вилученої зброї.

З такою позицією не погодився старший слідчий поліції Львівщини, котрий прибув до суду. Правоохоронець наголосив: вилучені речі заявника визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Ірини Фаріон. Наразі ці речі перебувають у розпорядженні експертів, котрі проводять комп’ютерно-технічну, комплексну балістичну, та балістичну експертизи. Скасування арешту вказаного майна перешкодить проведенню таких експертиз, пояснив старший слідчий.

Проаналізувавши докази учасників процесу, Феміда не знайшла законних підстав для задоволення клопотання власника арештованого майна. У матеріалах клопотання відсутні докази, що арешт на вказане майно накладено необґрунтовано чи з порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляв «Главком», 19 вересня у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон. Суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року.

Під час цього засідання прокурор повідомив, що станом на 19 вересня не знайдено знаряддя вбивства Ірини Фаріон. Окремо у цій справі проводиться низка експертиз, які можуть бути завершено у жовтні-листопаді 2024 року.

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині. Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як відомо, Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирали запобіжний захід, донька потерпілої Фаріон Софія Семчишин погрожувала вбивством його клієнту В’ячеславу Зінченку. Однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка і реєструвати провадження за статтею 129 Кримінального кодексу «Погроза вбивством».