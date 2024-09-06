Кадрові зміни та поставки зброї: новий очільник МЗС назвав головні пріоритети на посаді

Андрій Сибіга: «Українство не обмежене кордонами України. Ми будемо працювати над створенням глобального українського простору»

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив основні пріоритети на новій посаді.

«Зовнішньополітичний курс, затверджений Главою держави, залишається незмінним. Його ключові параметри визначені реаліями війни. Війни, в якій Україна має перемогти, щоб гарантувати безпеку для своїх громадян і відновлення міжнародного правопорядку», – написав Сибіга.

Новий міністр окреслив список першочергових завдань:

Забезпечення обороноздатності України . «Це і втілення вже виділених пакетів, і скорочення часового розриву між оголошеннями та надходженнями на фронт, на чому постійно наголошує президент. Це і досягнення нових домовленостей. Цементування довгострокових зобов’язань. Безсумнівним пріоритетом є також зняття всіх штучних обмежень на поставки західної зброї та на її застосування по території РФ. Не має бути жодних обмежень у реалізації права на самооборону», - уточнив міністр.

. «Це і втілення вже виділених пакетів, і скорочення часового розриву між оголошеннями та надходженнями на фронт, на чому постійно наголошує президент. Це і досягнення нових домовленостей. Цементування довгострокових зобов’язань. Безсумнівним пріоритетом є також зняття всіх штучних обмежень на поставки західної зброї та на її застосування по території РФ. Не має бути жодних обмежень у реалізації права на самооборону», - уточнив міністр. Наступний пріоритет: ЄС і НАТО. «Україна в НАТО – найкраща гарантія безпеки і для нас, і для Європи та євроатлантичного простору в цілому. Не лише Україна заслуговує на членство. Сам Альянс потребує нашої держави. Маємо добитися консенсусу серед держав-членів щодо запрошення України. Переговори з ЄС вже розпочато. Вони повинні просуватися в хорошому темпі та конкретними кроками» – додав Сибіга.

«Україна в НАТО – найкраща гарантія безпеки і для нас, і для Європи та євроатлантичного простору в цілому. Не лише Україна заслуговує на членство. Сам Альянс потребує нашої держави. Маємо добитися консенсусу серед держав-членів щодо запрошення України. Переговори з ЄС вже розпочато. Вони повинні просуватися в хорошому темпі та конкретними кроками» – додав Сибіга. Досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру . «Невід’ємною частиною справедливого миру є відновлення справедливості та відповідальність за російські злочини, відшкодування збитків за завдану шкоду. І маємо вже зараз системно працювати з партнерами над відновленням України...МЗС повинно відповідати новим геополітичним реаліям. Як інституційно, так і кадрово. Будуть кадрові зміни – з’являться нові посли та генеральні консули. Будуть зміни і в центральному апараті, спрямовані на посилення системи», – додав очільник МЗС.

. «Невід’ємною частиною справедливого миру є відновлення справедливості та відповідальність за російські злочини, відшкодування збитків за завдану шкоду. І маємо вже зараз системно працювати з партнерами над відновленням України...МЗС повинно відповідати новим геополітичним реаліям. Як інституційно, так і кадрово. Будуть кадрові зміни – з’являться нові посли та генеральні консули. Будуть зміни і в центральному апараті, спрямовані на посилення системи», – додав очільник МЗС. Економічна дипломатія – окремий трек. «Будемо працювати над більш ефективним залученням макрофінансової і довготривалої підтримки України. Забезпечити довгострокове економічне зростання навіть у складних умовах війни допоможе відкриття нових ринків для України. МЗС, в свою чергу, надаватиме системну підтримку українським експортерам у виході на зовнішні ринки… Українство не обмежене кордонами України. Ми будемо працювати над створенням глобального українського простору» – уточнив Сибіга.

– окремий трек. «Будемо працювати над більш ефективним залученням макрофінансової і довготривалої підтримки України. Забезпечити довгострокове економічне зростання навіть у складних умовах війни допоможе відкриття нових ринків для України. МЗС, в свою чергу, надаватиме системну підтримку українським експортерам у виході на зовнішні ринки… Українство не обмежене кордонами України. Ми будемо працювати над створенням глобального українського простору» – уточнив Сибіга. Турбота про військовополонених і цивільних заручників в РФ і окупованих територіях – окремий трек. «Посилюємо роботу як з партнерами, так і з тими посередниками, завдяки яким нам вдається повертати полонених і депортованих українців додому… Дуже важливою є і боротьба з дезінформацією. Російські фейки – не менш ефективна зброя, ніж їхні ракети і танки. Критично важливо посилити комунікаційні спроможності наші комунікаційні спроможності України, особливо у державах Азії, Африки і Латинської Америки», – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Сибіга оголосив, що планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Він додав, що поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців. Наразі планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.

Нагадаємо, 5 вересня, президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Рада 258 голосами підтримала пропозицію президента і призначила Сибігу міністром закордонних справ України.

Перед тим Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі.

Нагадаємо, 4 вересня до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.