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Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
На фронті відбулося 134 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Складні бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках

Російські загарбники вчора завдали по території України завдала трьох ракетних ударів трьома ракетами, 48 авіаударів, скинувши при цьому 97 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 788 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 132 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Стариці, а також скинули десять авіабомб на Черкаську Лозову, Старицю та Бочкове.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку вбито та поранено 110 окупантів, знешкоджено один танк, сім артилерійських систем, чотири РСЗВ, 11 автомобілів, 33 безпілотних літальних апарати та чотири одиниці спеціальної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Одинадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки, Курилівки, Піщаного та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили дев’ять штурмів. Тривають боєзіткнення у районі Вишневого та Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року фото 2

На Лиманському напрямку

За сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районі Спірного на Сіверському напрямку. Отримавши жорстку відсіч, відійшов

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутись вперед. Ворог концентрував зусилля в районі Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Крім того, за підтримки бомбардувальної авіації ворог атакував Часів Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Дачне та Неліпівка дев’ять разів були атаковані на Торецькому напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 28 разів атакував наші позиції в районах Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 288 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, сім автомобілів, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», один розвідувальний БпЛА та одну артилерійську систему. Також українські захисники завдали значних пошкоджень двом артсистемам, двом автомобілям, п’ятьом бронемашинам та одному танку.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Загарбники теж досить активні – на цей час доби зафіксовано 23 ворожих атаки. Дві з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року фото 7

На Времівському напрямку

Чотири рази противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в напрямку Максимівки та Богоявленки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Зупинено дві атаки російських загарбників неподалік Кам'янського та Новоданилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року фото 9

На інших напрямках – без особливих змін.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де ворог завдав шість авіаударів, застосувавши 13 керованих авіабомб.

Нагадаємо, триває 954-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог Часів Яр

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