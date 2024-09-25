Окупанти обстріляли центр Краматорська: є загиблі та поранені (фото, відео)

Щонайменше одна людина загинула і 15 поранено внаслідок атаки російських сил

Російські війська завдали удару по Краматорську. Внаслідок удару частково зруйновано та пошкоджено багатоповерхові будинки. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Щонайменше одна людина загинула і 15 поранені – такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00», – йдеться в повідомленні.

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Наслідки влучання по Краматорську фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.

Наразі триває рятувальна операція. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та всі відповідальні служби. Людям надається допомога.

Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені — такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00 - Донецька ОВА



Росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі. pic.twitter.com/ouccHCBOWR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

Нагадаємо, сьогодні вранці Херсон опинився під ударами російської авіації. Пошкоджено заклад культури.

До слова, 24 вересня після 21:00 окупаційна армія завдала серії авіаударів по місту Запоріжжя. У результаті семеро людей були поранені, троє з них – у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.