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Окупанти обстріляли центр Краматорська: є загиблі та поранені (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли центр Краматорська: є загиблі та поранені (фото, відео)
Ворог пошкодив дві багатоповерхівки
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Щонайменше одна людина загинула і 15 поранено внаслідок атаки російських сил

Російські війська завдали удару по Краматорську. Внаслідок удару частково зруйновано та пошкоджено багатоповерхові будинки. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Щонайменше одна людина загинула і 15 поранені – такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00», – йдеться в повідомленні.

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Наслідки влучання по Краматорську
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.

Наразі триває рятувальна операція. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та всі відповідальні служби. Людям надається допомога.

Нагадаємо, сьогодні вранці Херсон опинився під ударами російської авіації. Пошкоджено заклад культури.

До слова, 24 вересня після 21:00 окупаційна армія завдала серії авіаударів по місту Запоріжжя. У результаті семеро людей були поранені, троє з них – у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.

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Теги: обстріл війна окупанти Донеччина

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