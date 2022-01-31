«Кат Майдану Татаров». Порошенко назвав виконавців та замовників своєї справи

П'ятий президент прямо звинуватив Офіс президента у перешкоджанні його політичній діяльності

Кримінальне переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка та блокування його політичної діяльності відбувається за вказівкою Офісу президента. Про це Порошенко заявив біля будівлі ДБР, куди його викликано на допит.

«Все це робиться за вказівкою Зеленського. Виконавцем є кат Майдану Татаров, друзі якого призначені незаконно в ДБР для забезпечення цих політичних переслідувань. Це все – шоу. Шоу в стилі Зеленського, де він намагається відволікти увагу від серйозних проблем в безпеці держави, в енергетиці, в економіці, у валютно-курсовій політиці, які демонструють його нікчемність», – наголосив Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що минулого понеділка планував відвідати Брюссель для переговорів із посадовцями НАТО щодо надання військової допомоги Україні. У середу або четвер Порошенко, за його словами, мав бути на фронті для того, щоб передати оборонний комплекс відеоспостереження бригадам, які розташовані на передовій.

«Все це не відбулося, бо ДБР і прокуратура не відповідають на мої запити щодо забезпечення такої політичної діяльності, блокують і саме на цей час вони призначають допит», – зазначає Петро Порошенко.

Політик додав, що сьогодні через допит не має можливості бути присутнім на погоджувальній раді Верховної раду України, де планував поставити на порядок денний законопроєкт про внесення змін до бюджету з різким збільшенням фінансування ЗСУ.

Нагадаємо, 31 січня пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Також нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

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