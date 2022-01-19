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    Справа Порошенка. Портніков пояснив дивну поведінку чиновників

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    Портніков стверджує, що у випадку з Петром Порошенком йдеться про банальне політичне переслідування у стилі Путіна чи Януковича - Справа Порошенка. Портніков пояснив дивну поведінку чиновників
    Портніков стверджує, що у випадку з Петром Порошенком йдеться про банальне політичне переслідування у стилі Путіна чи Януковича

    Чиновники відмовляються брати участь в незаконних авантюрах Зеленського-Коломойського – Портніков

    Ситуація довкола кримінального переслідування колишнього президента Петра Порошенка свідчить, що державні службовці відмовляються брати участь в сумнівних з точки закону авантюрах чинного президента Володимира Зеленського та олігарха Ігоря Коломойського, вважає журналіст Віталій Портніков.

    «Події, які ми спостерігали вчора в аеропорту імені Ігоря Сікорського та у Печерському суді, продемонстрували, що державні службовці не хочуть брати участь в авантюрах Володимира Зеленського та його покровителя Ігоря Коломойського», – пише Портніков в статті на сайті телеканалу «Еспресо».

    Журналіст стверджує, що у випадку з Петром Порошенком йдеться про банальне політичне переслідування у стилі Путіна чи Януковича.

    «Не помічати це можуть або відверті безумці – так, таких багато серед шанувальників Зеленського, але це все ж таки, сподіваюся, не більшість його потенційного електорату, або відверті негідники, які використовують Зеленського як інструмент для доступу до фінансових потоків», – зазначає журналіст.

    Він прогнозує, процес розколу так званої президентської команди посилиться через небажання виконавців слідувати незаконним вказівкам.

    «Протягом майбутніх тижнів та місяців ми будемо свідками вражаючого дезертирства знакових фігур у популістській владі. Не втече лише Коломойський, котрий, як завжди, домовиться з переможцем. І ці домовленості стануть ще одним розчаруванням для Зеленського – можливо, тільки тоді колишній фронтмен олігархічного кабаре зрозуміє, як аморально його використали», – зазначив Портніков.

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    Теги: Петро Порошенко суд
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    Справа Порошенка. Портніков пояснив дивну поведінку чиновників