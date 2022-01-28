Порошенко прибув до суду, але засідання перенесли

Апеляційний суд має розглянути оскарження сторін захисту і обвинувачення

Пʼятий президент і лідер опозиції Петро Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де розглянуть скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання.

Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого 2022 року. У суді суддя-доповідач Ященко сказав, що матеріали справи до апеляційного суду не надійшли з суду першої інстанції – Печерського райсуду.

Із сьомої ранку під будівлею суду чатують нацгвардійці та автобуси поліції.

Під судом також почав збиратися мітинг на підтримку політика. Перед тим, як зайти до суду, він коротко виступив перед активістами. Він закликав усіх об’єднатися у протидії російській агресії, і сказав, що влада бореться з опозицією.

«Я прийшов сюди, щоб скасувати рішення про незаконну підозру, рішення, зроблене під тиском Зеленського, щоб знешкодити опозицію, вони забрали в мене паспорти... Вони заборонили мені виїзд за межі Києва і області, щоб ми не їздили і не об’єднували державу. Але ми прийшли перемагати так, як ми перемогли в Жулянах, як ми перемогли 17, як ми перемогли 19 (січня. – ред.)», – висловився політик.

Тим часом Фонд п’ятого президента Петра Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій комплект оптичної відеорозвідки. Щоб передати обладнання, експрезидент поїде на фронт.

До слова, слідчий ДБР чекає на Порошенка для допиту 31 січня на 11:00 ранку.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».