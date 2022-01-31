Порошенко прибув на допит у ДБР, але відмовився давати свідчення

Перед початком допиту Петро Порошенко виступив перед прихильниками, які прийшли підтримати його

Порошенко заявив, що відмовляється «брати участь у політичних шоу»

Пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Допит було заплановано на 11 годину. Перед початком Порошенко виступив перед прихильниками, які прийшли підтримати його.

«Я не збираюся брати участь в цьому шоу, давати будь-які покази.. Ніякої співпраці з мого боку не буде, бо тільки легітимізує злочинні дії Зеленського і Тататрова. Це буде принциповою позицією», – заявив він.

Після виступу Порошенко зайшов у приміщення ДБР, а вже об 11:17 Порошенко вийшов із будівлі. Слідство відмовилось допитати свідків, на допиті яких наполягає Порошенко та його адвокати.

Порошенко заявив, що відмовляється «брати участь у політичних шоу».

«Я зобовʼязаний зʼявлятися за запрошенням на слідчі дії, що я робив, роблю і буду робити. Я відмовляюся брати участь у політичних шоу. Я не здивуюся, що пʼять камер у кожного співробітника, що воно (відео. – ред.) буде роздано всім журналістам», – заявив політик, після чого пішов від будівлі Державного бюро розслідувань.

Петро Порошенко пробув у ДБР менш ніж пів години, фото: lb.ua

До слова, Зеленський пожартував з іноземними журналістами про підозру Порошенку.

Нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».