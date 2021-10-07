Підрядники підозрюються в розкраданні понад 5,7 млн грн на ремонті наркологічної клініки

Підрядник привласнив третину коштів, виділених на ремонт клініки

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому та чинному керівнику підрядного підприємства за фактом привласнення коштів територіальної громади Києва, виділених на капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП «Київська міська наркологічна клініка «Соціотерапія». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018–2021 років між КНП «Київська міська наркологічна клініка «Соціотерапія» та суб’єктом господарювання укладено договір підряду щодо капітального ремонту будівлі одного з лікувальних корпусів КНП «Київська міська наркологічна клініка «Соціотерапія» на загальну суму 16 млн грн.

Також слідством встановлено, що передбачені договором роботи виконано не в повному обсязі та за завищеною вартістю.

За висновками судової економічної експертизи, понад 5,7 млн грн із загальної суми оплати робіт привласнено підрядником.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру начальнику Управління капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації за фактом розтрати коштів, виділених на ремонт двох навчальних закладів. Висновком судово-економічної експертизи встановлено, що внаслідок завищення вартості будівельних робіт територіальній громаді Києва заподіяно збитки на суму близько 150 тис. грн.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру начальнику служби безпеки та надзвичайних ситуацій комунального підприємства «Київпастранс» у службовій недбалості, що спричинило збитки у розмірі 3,3 млн грн, виділених на організацію охорони об’єктів критичної інфраструктури Києва.