Партія Нетаньягу перемагає на парламентських виборах в Ізраїлі – екзит-пол
Згідно з прогнозами результатів голосування, партії Нетаньягу дістанеться 31 місце в Кнесеті
Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного державною радіостанцією Kan.
Згідно з прогнозами результатів голосування, партії Нетаньягу дістанеться 31 місце в Кнесеті - парламенті країни.
На другому місці опинилася партія головного конкурента Нетаньягу Яіра Лапіда Єш Атід, яка отримує 18 місць.
Згідно з опитуваннями, «Лікуд» може розраховувати на 31-33 мандати. З «Лікуд» гарантовано в блоці виступають ще три партії: «Шас» (8-9 мандатів), «Релігійний сіонізм» і «Яадут а-тора» отримують кожна 6-7 мандатів. До них може приєднатися також партія «Яміна», яка набирає 7-8 мандатів.
Перемогу блоку, який підтримує Нетаньяху, підтверджують ще два екзит-поли - телеканалів «Кешет-12» і «Решет-13».
Як повідомляє The Jerusalem Post, згідно з даними екзит-полів, прихильники Нетаньягу можуть розраховувати на більшість у 120-місцевому парламенті. Якщо ці дані підтвердяться, Нетаньягу всьоме за політичну кар'єру отримає можливість сформувати уряд.
Видання заначає, що в партії Лікуд націлені на те, щоб якомога швидше сформувати кабінет міністрів.
До ранку середи в Ізраїлі має бути підраховано 95% голосів, остаточні результати оголосять у четвер.
23 березня в Ізраїлі відбулися дострокові вибори до Кнесету – однопалатного парламенту. Це четверті вибори за останні два роки в країні.