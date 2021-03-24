Партія Нетаньягу перемагає на парламентських виборах в Ізраїлі – екзит-пол

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та його дружина Сара голосують 23 березня 2021 року

Згідно з прогнозами результатів голосування, партії Нетаньягу дістанеться 31 місце в Кнесеті

Партія Лікуд чинного прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу разом із союзними партіями перемагає на позачергових парламентських виборах в Ізраїлі, що відбулися у вівторок, 23 березня.

Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного державною радіостанцією Kan.

Згідно з прогнозами результатів голосування, партії Нетаньягу дістанеться 31 місце в Кнесеті - парламенті країни.

На другому місці опинилася партія головного конкурента Нетаньягу Яіра Лапіда Єш Атід, яка отримує 18 місць.

Згідно з опитуваннями, «Лікуд» може розраховувати на 31-33 мандати. З «Лікуд» гарантовано в блоці виступають ще три партії: «Шас» (8-9 мандатів), «Релігійний сіонізм» і «Яадут а-тора» отримують кожна 6-7 мандатів. До них може приєднатися також партія «Яміна», яка набирає 7-8 мандатів.

Перемогу блоку, який підтримує Нетаньяху, підтверджують ще два екзит-поли - телеканалів «Кешет-12» і «Решет-13».

Як повідомляє The Jerusalem Post, згідно з даними екзит-полів, прихильники Нетаньягу можуть розраховувати на більшість у 120-місцевому парламенті. Якщо ці дані підтвердяться, Нетаньягу всьоме за політичну кар'єру отримає можливість сформувати уряд.

Видання заначає, що в партії Лікуд націлені на те, щоб якомога швидше сформувати кабінет міністрів.

До ранку середи в Ізраїлі має бути підраховано 95% голосів, остаточні результати оголосять у четвер.

23 березня в Ізраїлі відбулися дострокові вибори до Кнесету – однопалатного парламенту. Це четверті вибори за останні два роки в країні.