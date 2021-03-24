  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Партія Нетаньягу перемагає на парламентських виборах в Ізраїлі – екзит-пол

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прем'єр-міністр Беньямін&nbsp;Нетаньягу та його дружина Сара голосують 23 березня 2021 року - Партія Нетаньягу перемагає на парламентських виборах в Ізраїлі – екзит-пол
    Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та його дружина Сара голосують 23 березня 2021 року
    Фото: The Jerusalem Post

    Згідно з прогнозами результатів голосування, партії Нетаньягу дістанеться 31 місце в Кнесеті

    Партія Лікуд чинного прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу разом із союзними партіями перемагає на позачергових парламентських виборах в Ізраїлі, що відбулися у вівторок, 23 березня.

    Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного державною радіостанцією Kan.

    Згідно з прогнозами результатів голосування, партії Нетаньягу дістанеться 31 місце в Кнесеті - парламенті країни.

    На другому місці опинилася партія головного конкурента Нетаньягу Яіра Лапіда Єш Атід, яка отримує 18 місць.

    Згідно з опитуваннями, «Лікуд» може розраховувати на 31-33 мандати. З «Лікуд» гарантовано в блоці виступають ще три партії: «Шас» (8-9 мандатів), «Релігійний сіонізм» і «Яадут а-тора» отримують кожна 6-7 мандатів. До них може приєднатися також партія «Яміна», яка набирає 7-8 мандатів.

    Перемогу блоку, який підтримує Нетаньяху, підтверджують ще два екзит-поли - телеканалів «Кешет-12» і «Решет-13».

    Як повідомляє The Jerusalem Post, згідно з даними екзит-полів, прихильники Нетаньягу можуть розраховувати на більшість у 120-місцевому парламенті. Якщо ці дані підтвердяться, Нетаньягу всьоме за політичну кар'єру отримає можливість сформувати уряд.

    Видання заначає, що в партії Лікуд націлені на те, щоб якомога швидше сформувати кабінет міністрів.

    До ранку середи в Ізраїлі має бути підраховано 95% голосів, остаточні результати оголосять у четвер.

    23 березня в Ізраїлі відбулися дострокові вибори до Кнесету – однопалатного парламенту. Це четверті вибори за останні два роки в країні.

    Теги: вибори Ізраїль партії уряд парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies