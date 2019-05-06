Катастрофа літака в «Шереметьєво»: лікарі розповіли про стан постраждалих



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Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі і загорілися двигуни. Вогонь перекинувся на фюзеляж

Як мінімум двоє постраждалих під час аварійної посадки літака в московському аеропорту перебувають у важкому стані

В інститут Скліфосовського доставили ще трьох постраждалих при аварійній посадці літака Sukhoi SuperJet-100 в аеропорту «Шереметьєво». Вони знаходяться у відділенні реанімації опікового центру.

Про це 6 травня повідомляє російське РБК з посиланням на прес-службу департаменту охорони здоров'я Москви.

«Їх стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості, загрози для життя в даний час немає», - зазначили в департаменті.

Таким чином, всього в інституті Скліфосовського перебувають четверо постраждалих під час пожежі на літаку. Одна людина у важкому стані була доставлена в лікарню вночі.

Крім того, директор медичного дослідницького центру хірургії ім. Вишневського Аміран Ревішвілі повідомив, що до закладу госпіталізували чотири людини з літака: одну у вкрай важкому стані, трьох - середньої тяжкості.

Нагадаємо, у неділю, 5 травня, літак SSJ100 здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» через деякий час після вильоту з Москви до Мурманська. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі і загорілися двигуни. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула. За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США.

Слідство розглядає різні версії події. Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

На місці аварійної посадки літака Sukhoi Superjet 100 виявлені два бортові самописці.