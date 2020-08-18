Керівництво ОБСЄ збирається у Білорусь для переговорів з владою і опозицією



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У Білорусі після президентських виборів не вщухають протести

В ОБСЄ заявили, що «необхідний відкритий і конструктивний діалог для пошуку шляху вперед в Білорусі»

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде хочуть відвідати Білорусь для переговорів з владою і опозицією. Вони мають намір приїхати як діючий і наступник глави ОБСЄ і вже звернулися з офіційним запитом до білоруської влади.

Про це йдеться в заяві ОБСЄ.

Головуюча в ОБСЄ Албанія висловила стурбованість умовами проведення виборів президента в Білорусі, за якими не могло спостерігати Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, а також застосуванням сили проти мирних протестувальників, масовими затриманнями, передбачуваними тортурами і жорстокою поведінкою правоохоронних органів.

«Необхідний відкритий і конструктивний діалог для пошуку шляху вперед в Білорусі. ОБСЄ готова підтримати це і взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами», – йдеться в заяві.

Албанія наголосила на необхідності поваги суверенітету і територіальної цілісності Білорусі.

«Глава ОБСЄ ще раз підкреслює термінову необхідність повного дотримання принципів і зобов'язань ОБСЄ, включаючи сприяння і захист основних свобод і прав людини, а також поваги суверенітету і територіальної цілісності», – йдеться в заяві.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Раніше було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. Вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.