В «Прозорро» розповіли, як борються з демпінгом

Василь Задворний: «Система вже більше року визначає так звану аномальну низьку ціну»

Система «Прозорро» контролює штучне заниження цін на ринку товарів і послуг, і у разі виникнення питань, вимагає від постачальників аргументованого пояснення. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив гендиректор «Прозорро» Василь Задворний.

«Система вже більше року визначає так звану аномальну низьку ціну. Система автоматично розраховує середньоринкову ціну від цін конкурентів, які теж подалися на торги. Якщо всі подалися за 100 тис. грн., а хтось – за 30 тис., то виникають питання і має бути надана аргументація такої ціни. Тобто система вас автоматично не відхиляє – може, ви просто залишки на складі хочете терміново продати. Але постачальник з аномально низькою ціною має пояснити, чому вона саме така.

По-друге, у замовника в разі незадоволення послугами постачальника є можливість застосувати штрафні санкції і не пускати вашу компанію до своїх закупівель. Якщо постачальник тебе «кидає», законом передбачена можливість прямим договором закупити щось терміново. Набір інструментів є, і ним можна користуватися. Вони нетривіальні, але «Прозорро» – це ж не електросамокат, а невеличкий літачок», – запевнив Задворний.

Раніше повідомлялося, що систему державних закупівель «Прозорро» розробили спеціально для державних компаній, але ніхто не заважає підприємцям створити таку ж систему для комерційного ринку з власним функціоналом.

До слова, в «Прозорро» розповіли, хто заважає їм працювати.

Нагадаємо, гендиректор «Прозорро» Василь Задворний прокоментував скандали з витоками даних з системи.

Також генеральний директор «Прозорро» Василь Задворний розповів в інтерв’ю «Главкому» про зміну динаміки цін на товари, які найбільше купують через е-майданчик, та анонсував нову розробку.