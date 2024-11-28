Рятувальника виявили залишки ракети Х-55 в одному з районів Києва (фото)

Уламки не становили прямої загрози для населення, зазначають рятувальники

Піротехніки ДСНС виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55 в одному з районів Києва. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Уламки, хоч і не становили прямої загрози для населення, могли стати небезпечними без оперативного втручання», – наголосили в ДСНС.

Рятувальники нагадують всім громадянам:

Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтеся його!

Одразу повідомте про знахідку за номером «101».

Пам’ятайте, що те, що здається безпечним, може приховувати смертельну небезпеку.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей. Як зазначив гендиректор Yasno, за прогнозом від «Укренерго» екстрені відключення світла триватимуть до 20:00.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. Також Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ракетної атаки є поранена. Також пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на масовану ворожу атаку по Україні. За словами очільника нашої держави, ключовою ціллю РФ стала енергетика. Як зазначив президент, загалом Росія випустила близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари «Калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі.