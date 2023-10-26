26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується фізично навантажуватися

26 жовтня, День інтерсекс-людей, День гарбуза та Свято приємних несподіванок. Віряни вшановують пам'ять священномученика Димитрія Мироточця.

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День інтерсекс-людей

День інтерсекс-людей (Intersex Awareness Day)або День обізнаності про інтерсексуальність, що відзначається щорічно 26 жовтня, є міжнародно визнаним днем, покликаним привернути увагу до проблем прав людини, з якими стикаються інтерсекс-люди. Цей день нагадує про виклики, з якими стикається інтерсексуальна спільнота, а також про необхідність більшого розуміння, прийняття та забезпечення прав інтерсекс-людей.

Свято приємних несподіванок

26 жовтня в різних країнах світу відзначають Свято приємних несподіванок (Pleasant Surprise Day).

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Свято має неофіційний характер, не є державним, національним або міжнародним. Також достеменно невідома історія виникнення події. Вважається, що свято запропонував хтось із користувачів онлайн-простору, але автор побажав залишитися невідомим.

Pleasant Surprise Day придумали для того, щоб створювати гарний настрій, дарувати подарунки, допомагати оточуючим людям.

День гарбуза

Щорічно 26 жовтня у США відзначається День гарбуза (Pumpkin Day). Але свято з кожним роком поширюється світом, набуваючи всесвітнього статусу, бо прихильників цього смачного помаранчевого плоду багато і в інших країнах. Це день, присвячений вшануванню одного з найулюбленіших і найуніверсальніших плодів на землі – гарбуза. За його поживні властивості та багате культурне значення, гарбуз займає особливе місце в багатьох серцях і традиціях.

Яке сьогодні релігійне свято

26 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Димитрія Мироточця. Його батьки були ревними християнами, тому хрестили свого сина в дитячому віці і ростили його у любові до Бога. Коли помер його батько, Димитрій обійняв посаду проконсула Фессалонік. Вже на посаді він відкрито розповів, що є християнином та почав проповідувати віру. Така діяльність Димитрія стала відомою імператору. Проповідника спочатку ув'язнили, а потім стратили.

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Що не можна робити цього дня

Заборонено фізично навантажуватися.

Не можна прати та прасувати білизну.

До цього дня потрібно посадити озимий часник, якщо це зробити пізніше, то урожаю не буде.

Народні прикмети і традиції

Ще немає снігу – ще можете не чекати на зиму;

Йде дощ – на Введення (21 листопада за новим стилем) буде багато снігу;

Теплий день – весна прийде рано і буде м'якою;

Сніг і мороз вказують на холодну зиму.

Пам’ятні події 26 жовтня

1636 рік – засновують Гарвардський коледж, що стає в першій чверті XIX століття університетом, одним з найвідоміших в США і світі;

1810 рік – США анексували Західну Флориду;

1861 рік – німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті демонструє свій винахід, який він називає телефоном;

1863 рік – в Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1863 рік – в Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1900 рік – в Нью-Йорку відкривають першу лінію метрополітену;

1905 рік – Швеція і Норвегія розірвали союз;

1938 рік – фірма DuPont розроблює новий синтетичний матеріал – нейлон;

1938 рік – Августин Волошин стає новим прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі;

1944 рік – війська США знищують японський флот в затоці Лійт на Філіппінах;

1984 рік – на екрани США виходить суперпопулярний блокбастер «Термінатор», із Арнольдом Шварценеггером у головній ролі;

2014 рік – в Україні відбуваються парламентські вибори.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.