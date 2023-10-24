У Севастополі прогриміли потужні вибухи

У місті оголосили сигнал повітряної тривоги

Увечері 24 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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За інформацією каналу, загалом у місті пролунали два вибухи. А один з них чули навіть у Бахчисараї, який знаходиться за 30 кілометрів.

Також у місті оголосили сигнал повітряної тривоги.

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Ні офіційні джерела, ні так звані «влада» не коментують ситуацію.

Так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв повідомив, що це були штатні заходи в акваторії, зокрема з використанням реактивних бомбометів.

«У районі Кара-Коби засобами РЕБ був посаджений безпілотник, який здетонував на землі, у полі. Жодних руйнувань інфраструктури немає», – написав Развожаєв.

Раніше повідомлялося, що українські Збройні сили намагаються максимально знищити потенціал армії Російської Федерації. Наразі бойові дії ведуться і на території анексованого Криму.

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Нагадаємо, 22 жовтня, ввечері в Севастополі, що в тимчасово окуповану Криму, прогриміли вибухи. Росіяни заявили, що спрацювали сили протиповітряної оборони. За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», вибух стався в районі Козачої бухти.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв назвав інформацію про вибух у Севастополі брехнею.

«Викладають відео про нібито «вибух» чогось у Севастополі. Це брехня. Жодних вибухів у місті не було. Просто ЦИПсО вже традиційно дотримується принципу: «Вибуху може і не бути, але придумати про нього – ти щось, але зобов'язаний», – написав він у Telegram.

Развожаєв запевняє, що ППО в місті також не працювало. При цьому він не пояснив, із чим було пов'язане повідомлення про повітряну тривогу, яке він розмістив на власному каналі.