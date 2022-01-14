Москва дуже зацікавлена у переговорах з НАТО

Росія і не розраховувала отримати від Заходу виконання всіх її вимог

Керівництво НАТО дало чітко зрозуміти Росії, що змінювати свої принципи для Кремля вони не мають наміру. Але навіть після цього Кремль продовжив переговори, незважаючи на попередні заяви Рябкова про те, що все може закінчитися лише однією зустріччю, якщо ключові вимоги Росії будуть відкинуті.

Це говорить про те, що Москва сьогодні дуже зацікавлена в таких переговорах і готова вести їх стільки, скільки потрібно. Сам факт їхнього проведення вже вважається великим успіхом для Кремля. Ще більшим успіхом у Кремлі вважають, що НАТО готове продовжувати з ними переговори з конкретних питань і надалі, незважаючи на відмову задовольнити російські вимоги.

Адже суть полягає в тому, що Росія і не розраховувала отримати від Заходу виконання всіх її вимог під час першої зустрічі. Своє завдання на цьому етапі вона бачить, щоб втягнути Захід у діалог і, висуваючи найрізноманітніші ультиматуми та умови, вносити розкол між країнами НАТО. В надії в майбутньому на вирішення ключового свого завдання – отримання гарантій про нерозширення Альянсу та визнання пострадянського простору сферою впливу РФ.

У свою чергу Захід, підтримуючи діалог з Кремлем, прагне знизити ризик військової ескалації та готовий на компроміс у конкретних предметних питаннях, таких, наприклад, як обмеження озброєнь у Європі. Проте йти на поступки з принципових питань в Альянсі не збираються.

Більше того, агресивна поведінка Кремля не тільки згуртувала НАТО, а й призвела до зростання пронатівських настроїв у Швеції та Фінляндії. Постачання озброєння Україні зростає і прискорюється, пакет узгоджених санкцій колективного Заходу проти Росії вже практично готовий, і ситуація для Кремля з кожним днем лише погіршується.

Однак, недооцінювати супротивника аж ніяк не варто. Загнаний звір – найнебезпечніший. Тому і далі посилюємо армію та мобілізуємо міжнародну підтримку.

Джерело: блог Єгора Чернєва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.