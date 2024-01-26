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Катастрофа російського Іл-76: ООН зробила заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Катастрофа російського Іл-76: ООН зробила заяву
Розмарі Дікарло вважає, що катастрофа сталася в контексті вторгнення Росії в Україну
фото: ООН

ООН не може встановити обставини катастрофи Іл-76

Організація Об'єднаних Націй не може встановити, чи перебували українські військовополонені на борту збитого у Білгородській області РФ літака Іл-76. Про це сказала заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданняі Ради Безпеки ООН 25 січня, пише РБК-Україна.

Вона нагадала, що за даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. І додала, що за даними Києва, літак міг перевозити ракети для російської військової системи.

«ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває», – сказала заступниця генсека ООН.

Дікарло нагадала, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування інциденту.

За її словами, останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни. Вона висловила стурбованість ракетними ударами та обстрілами цивільних районів, що призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Як повідомлялося, Росія заявила, що на місці падіння літака Іл-76 у Білгородській області виявила фрагменти нібито частин зенітної керованої ракети.

До слова, для того, аби підтвердити тезу про нібито загиблих українських військовополонених внаслідок падіння Іл-76 на Білгородщині Росія хоче, щоб Україна передала «зразки їхніх ДНК».

Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні падіння літака Іл-76.

Читайте також: Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
Теги: літак катастрофа росія війна Радбез ООН

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